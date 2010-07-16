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Yaşam

Ümraniye'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı...

Ümraniye'de kar maskeli iki kişinin tabancayla ateş açtığı matbaadaki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

16 Temmuz 2010 03:00

T24 - İstanbul'da kar maskeli iki kişi Ümraniye'deki bir matbaaya düzenledikleri baskınla, içerideki 2 kişiyi ağır yaralarken, başından vurulan 18 yaşındaki Erdi Göğüş tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. 27 yaşındaki Murat Ersoy'un da yaralandığı saldırı sonrası kaçan saldırganları yakalamak için polis tarafından operasyon başlatıldı.

Ümraniye'de kar maskeli iki kişinin tabancayla ateş açtığı matbaadaki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. 

Atatürk Mahallesi Çeşme Sokak'taki matbaaya gelen kar maskeli iki kişi, içeride bulunan 18 yaşındaki Erdi Göğüş ve 27 yaşındaki Murat Ersoy'a tabancayla ateş açtı. 

Saldırganlar, kar maskelerini sokağa atarak bir araçla olay yerinden kaçtı.  Başından vurulan Göğüş, kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralanan Ersoy ise aynı hastanede tedavi altına alındı.  Polis, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.


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