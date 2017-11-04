Ümraniye durdurulamıyor

TFF 1. Lig'in lideri Ümraniyespor 11. haftada evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip 3 puanı tek golle alırken puanını 24'e yükseltti. Hafta içinde teknik direktör ayrılığı yaşayan Adana Demirspor ise 14 puanda kaldı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede İbrahim Akdağ, 56. dakikada penaltı kaçırdı. Hakem Abdullah Yılmaz, 71. dakikada bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Ümraniyespor'da topun başına bu kez Dimitar Rangelov geçti ve Bulgar oyuncu hata yapmayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Ümraniyespor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.