-ÜMRANİYE CEZAEVİ'NDEKİ YANGIN ''AYRILIKTAN'' İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - Ümraniye Cezaevi'ndeki yangını, aynı koğuşta kalan ve ''eylem yaptıkları'' gerekçesiyle ayrı koğuşlara alınmak istenen 9 hükümlünün yatak ve yorganları tutuşturarak çıkarttığı belirlendi. Aynı koğuşta kalan 9 hükümlünün, bir araya geldikleri zaman ''güç oluşturdukları'' ve ''bozucu eylem yaptıkları''nın belirlenmesi üzerine cezaevi idaresince ayrı koğuşlara alınmasına karar verildi. Koğuşları değiştirilmek üzere müşahede koğuşuna alınan ve ayrı koğuşlara verileceklerini öğrenen 9 hükümlü, buradaki bazı yatak ve yorganları ateşe verdi. Yangın, cezaevi görevlilerince söndürülürken, olayda ölen ve yaralanan olmadı. Koğuş, yatak ve yorganlarda kısmen maddi hasar oluşurken, 9 hükümlü de kontrol altına alınarak ayrı koğuşlara gönderildi.