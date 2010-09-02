T24 LogoT24 Logo
Gündem

ÜMRANİYE CEZAEVİ'NDEKİ YANGIN ''AYRILIKTAN'' İSTANBUL (A.A)

02 Eylül 2010 15:43

-ÜMRANİYE CEZAEVİ'NDEKİ YANGIN ''AYRILIKTAN'' İSTANBUL (A.A) - 02.09.2010 - Ümraniye Cezaevi'ndeki yangını, aynı koğuşta kalan ve ''eylem yaptıkları'' gerekçesiyle ayrı koğuşlara alınmak istenen 9 hükümlünün yatak ve yorganları tutuşturarak çıkarttığı belirlendi. Aynı koğuşta kalan 9 hükümlünün, bir araya geldikleri zaman ''güç oluşturdukları'' ve ''bozucu eylem yaptıkları''nın belirlenmesi üzerine cezaevi idaresince ayrı koğuşlara alınmasına karar verildi.  Koğuşları değiştirilmek üzere müşahede koğuşuna alınan ve ayrı koğuşlara verileceklerini öğrenen 9 hükümlü, buradaki bazı yatak ve yorganları ateşe verdi. Yangın, cezaevi görevlilerince söndürülürken, olayda ölen ve yaralanan olmadı.  Koğuş, yatak ve yorganlarda kısmen maddi hasar oluşurken, 9 hükümlü de kontrol altına alınarak ayrı koğuşlara gönderildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24