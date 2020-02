Ümraniye Belediyesi vatandaşlara çifte bayram yaşattı

İSTANBUL, (DHA) - ÜMRANİYE Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. İki gün süren yardım dağıtım programlarında toplamda 835 aileye yardım yapıldı.

Sosyal Belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar ve yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Ümraniye Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleşen iki gün süren ikinci dağıtım programlarında toplamda 835 aileye yardım yapıldı.

Ümraniye Belediyesi Nikâh Sarayı\'nda gerçekleşen yardım dağıtım programında bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, 2004 yılından beri yapılan yardımlar hakkında detaylıca bilgi verdi. Başkan Hasan Can, Ümraniye’ye 3 adet sosyal market kazandırdıklarının altını çizerek, “Necip Fazıl, İstiklal ve Saray mahallelerimizde bulunan sosyal marketlerimizden 9 bin aile yararlanıyor. Rabbim gücümüzü kuvvetimizi arttırsın ki, sizlere daha fazla yardım edebilelim” dedi. “Geçmiş Kadir Geceniz ve gelecek Ramazan Bayramınız mübarek olsun” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Hasan Can, “Bayram, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin mükafatı olarak Allah’ın bize hediyesidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Hasan Can’ın konuşmasının ardından Ümraniye Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtımı yapıldı.

(FOTOĞRAFLI)