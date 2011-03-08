-UMMAN'DA GAZETECİLER GÖSTERİ YAPTI MUSKAT (A.A) - 08.03.2011 - Umman'ın başkenti Muskat'taki devlet televizyonunun merkezi önünde gazeteciler, basın özgürlüğü talebiyle gösteri düzenledi. AP ajansının duyurduğuna göre, 150'yi aşkın gazeteci barışçı bir gösteri yaptı. Körfez ülkelerinden, Arap Yarımadasının güneydoğu kıyısındaki Umman'da geçen haftalarda siyasi reform ve iş talebiyle düzenlenen gösterilerin ardından Umman Sultanı Kabus Bin Said dün, aralarında ekonomi bakanlığının da bulunduğu önemli bakanlıklarda değişiklik yapmıştı. Sultan Kabus bin Said hafta sonunda da göstericilerin yolsuzlukla suçladığı ve görevden alınmalarını istediği kabine ile saray işleri bakanlarının görevlerine son vermiş, ayrıca 50 bin kişinin istihdam edileceğini, işsizlere yardım yapılacağını ve danışma meclisine daha çok yetki vermek için tavsiyelerde bulunmak üzere bir kurul oluşturulacağını açıklamıştı. Umman'daki son kabine değişikliği ile atılan diğer adımlar, protestocuları yatıştırmak için verilen ödünler olarak değerlendirilmişti. Sünni Hanedana karşı Şiilerin gösteri düzenlediği Bahreyn'e kıyasla Umman'daki gösterilerin çapının daha az olduğu yorumları yapılırken, İran ile birlikte Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü paylaşan Umman'ın stratejik önemine dikkat çekiliyor. Hürmüz Boğazı, dünya petrol tankeri trafiğinin yüzde 40'ının geçiş noktasında bulunuyor.