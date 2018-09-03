Umman: Petrol fiyatları yıl sonuna kadar 80 doları aşmaz

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Eylül (DHA) – Umman Petrol ve Gaz Bakanı Mohammed Al Rumhi, petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar varil başına 80 doların üzerine çıkmayacağını söyledi.

Al Rumhi, CNBC’ye verdiği röportajda şu anki fiyatların oldukça “adil” olduğunu vurguladı ve ekledi:

“Yıl sonuna kadar petrol fiyatlarında varil başına 80 doların üzerini görmeyeceğimizi düşünüyorum. Bu fiyatlar, piyasaya yeterli ham petrol sağlamak için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’yle (OPEC) işbirliğinde bulunan hepimizin dileği ve bence oldukça adil.”

Al Rumhi ayrıca şu an 70-80 dolar arasında seyreden petrol fiyatlarının “yatırımlarını sürdürerek, anlaşmalarını garanti altına alabileceğini” söyledi.

