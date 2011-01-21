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Dünya

UMMAN DENİZİ'NDE KANLI REHİNE OPERASYONU SEUL (A.A)

21 Ocak 2011 10:57

-UMMAN DENİZİ'NDE KANLI REHİNE OPERASYONU SEUL (A.A) - 21.01.2011 - Güney Kore donanmasının, Umman Denizi'nde hafta sonu kaçırılan kimyasal yük gemisinin mürettebatını kurtardığı bildirildi. Kore ajansı Yonhap, Somalili korsanlar tarafından kaçırılan geminin mürettebatının düzenlenen operasyonla kurtarıldığını duyurdu. Geminin kaptanının kurtarma operasyonunda yaralandığı belirtildi. Yonhap, operasyonda 8 korsanın öldürüldüğünü bildirirken, YTN televizyonunun haberinde 5 korsanın yakalandığı ifade edildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sri Lanka'ya giderken Somalili korsanlar tarafından kaçırılan gemide 8'i Koreli, 11'i Myanmarlı ve 2'si Endonezyalı 21 kişilik mürettebat bulunduğu kaydedildi.  

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