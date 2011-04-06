-UMKE EKİBİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Libya'daki olaylarda yaralananları getiren Ankara Feribotu'nda yaralılara sağlık hizmeti veren UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ekibi İstanbul'a döndü. Libya'da yaşanan olaylarda yaralanan Libya vatandaşlarını İzmir'in Çeşme Limanı'na getiren Ankara Feribotu'nda sağlık hizmeti veren aralarında 8 doktorun bulunduğu 13 sağlık görevlisini, Atatürk Havalimanı'nda İstanbul İl Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu çiçeklerle karşıladı. Burada kısa bir basın toplantısı yapan Dokucu, UMKE ekibine teşekkür ederek, ''İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak Libya görev grubu dahil olmak üzere Pakistan ve Japonya'da da aktif olarak faaliyet yapan bir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin başında olmaktan, önderliğini yapmanın gururunu yaşıyorum. Bugün itibarıyla yaklaşık 11 gün süren Libya'daki insani dramda yaralanan savaş mağduru Libya vatandaşının yarasına derman olmak için hükümetimizin, bakanlığımızın, devletimizin inisiyatifinde bu arkadaşlarımızın hepsi gönüllü olarak katıldı. Birçok risk içeren yolculuk sonrasında 400'ün üzerinde insanı buraya getirebilmişlerdir'' dedi. Sağlık ekibinin başında yer alan Baltalimanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve UMKE Libya Gönüllüleri sorumlusu Doç. Dr. Yavuz Kabukçuoğlu ise şunları söyledi: ''Bir masal gibi 11 günlük yolculuk yaptık. Savaşın dehşeti bir hikaye gibi geliyordu. Hastaları görünce felaketi daha iyi anladık. İnsanların yüzündeki gerginliği, sıkıntıyı gördük. Hakikatten yüreğimiz parçalandı. Savaş bir insanlık dramı, hiçbir yerde savaş olmamalı. Ama iki kardeşin savaşı büyük bir dram bunları da gördük. 500'e yakın insanı taşıdık. Bunların 321'i yaralı 260 civarı ise tedavi görmesi gereken hastalardı. Bunları getirmekten büyük mutluluk duyduk. 20 saat çalıştık 4 saat uyuduk ama bu insanları sağ salim getirdik mutluyuz. Böyle bir insanlık dramını çözdüğü için böyle bir ülkenin vatandaşı olduğumdan gurur duydum. Bütün batı bu insanları birbirine düşürüp kırdırmaya çalışırken benim ülkem bu insanlara sahip çıktı'' Libya'da insanların gözünü ve kulağını kapadığı başka bir dramın daha olduğunu belirten Kabukçuoğlu, ''Misrata'da iki bin civarında Mısırlı naylon altında aç susuz 25 gündür kurtulmayı bekliyor. Maalesef bütün dünya buna gözünü kapıyor. Misrata'da var olmakla yok olmanın bir kavgası var. Yine benim ülkem Mısır'la iş birliği yapar bu insanları bu kardeşlerimizi acıdan kurtarır. Bu mutluluğu da yaşarız'' dedi.