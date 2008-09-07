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Spor

Ümit'in son durumu

Almanya'da yayınlanan bazı gazeteler, Ümit Özat'ta kalp kası iltihabı (myokarditis) olduğunu yazdı.

07 Eylül 2008 03:00



Almanya'da yayınlanan bazı gazeteler, birinci futbol liginde geçen hafta Köln'ün Karlsruhe'ye karşı oynadığı karşılaşma sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ümit Özat'ta kalp kası iltihabı (myokarditis) olduğunu yazdı. 


Almanya'da yayınlanan bazı gazeteler, birinci futbol liginde geçen hafta Köln'ün Karlsruhe'ye karşı oynadığı karşılaşma sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ümit Özat'ta kalp kası iltihabı (myokarditis) olduğunu yazdı.

Bild gazetesinin haberinde, Köln kulübünün Ümit'i, Köln Üniversite Kliniği'nde yapılan muayenelerden sonra Hannover kentindeki özel bir hastaneye sevk ettiği belirtildi.

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