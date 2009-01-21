Ümit’i bürokrasi dondurdu

Uludağ’da kaybolan Özgen, yakınlarına sık sık mesaj atarak durumu hakkında bilgi verdiği halde ancak 11 saat sonra bulundu ama kurtarılamadı. GSM şirketinin Özgen’in yerini, savcılık izni nedeniyle, 4 saatte bildirdiği belirtildi.



Özyeğin Üniversitesi’nde turizm ve otel işletmeciliği okuyan Ümit Özgen (21), önceki gün Uludağ’da snowboard yaparken kayboldu. Yakınlarına sık sık mesaj atıp jandarmayla irtibata geçen Özgen, 11 saat sonra donmak üzereyken bulundu ancak şuuru kapalı olarak bindirildiği ambulansta yaşamını yitirdi.



Ambulansa bindirilirken oğlunun yüzünü son kez okşayan baba Haluk Özgen, cep telefonu şirketinin oğlunun bulunduğu noktayı, savcılıktan izin alınması gerekçesiyle dört saat sonra verdiğini belirterek tepki gösterdi. Oğlunun 12.00 sıralarında kaybolduğunu, 18.30’a kadar telefon irtibatı olduğunu, 23.00 sıralarında bulunduğunu ancak 4 kilometre mesafedeki oteller bölgesine 02.00 sıralarında getirildiğini belirten Özgen, ihmali olanlar hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi.



İrtibatı kesmedi



Özgen, pazar günü okuldaki kayak grubunda bulunan sekiz arkadaşıyla birlikte Uludağ’a geldi. Grup, 2. Bölge’de bulunan Monte Baia Otel’e yerleşti. Özgen önceki gün öğle saatlerinde kayak yapmak için otelden ayrıldı. Maden mevkiine çıkan Özgen, kayarken sis nedeniyle yönünü şaşırdı. Oteller bölgesi yerine Volfram Madeni tarafına yönelen Özgen, eksi 3 derecede, görüş mesafesi de 1 metrenin altına düşünce kaybolduğunu anladı ve boş bulduğu bir kulübeye sığındı.

Cep telefonundan annesi Nuran Özgen’i arayan Ümit, “Ben kayboldum ama durumum iyi” dedi. Arkadaşlarına da haber veren Özgen, şarjının azalması üzerine bulunduğu yerle ilgili kısa mesajlar geçti. Özgen, mesajlarından birinde “Üşüdüm. Donmamak için koşuyorum” diye yazdı.

Haber verilen jandarma, arama çalışması başlattı. Baba Özgen de Ankara’dan geldi. Ümit Özgen zaman zaman jandarmayla irtibat kurup bulunduğu yeri tarif etmeye çalışırken, “Oteller bölgesine giderim” diyerek kulübeden çıktı. Hızlı hareket edebilmek için üzerindeki kar kıyafetini çıkardığı tahmin edilen Özgen’in bu sırada koşmaya başladığı belirtildi. Bir süre sonra bayıldığı anlaşılan Özgen’e ulaşmaya çalışan jandarma, kardaki izleri takip edip kulübeyi ve snowboardı buldu. Ekipler, 23.00 sıralarında kulübeye 1.5 kilometre uzaklıkta da donmak üzere olan Ümit’e ulaştı.

Jandarma Ümit’i bir süre sırtta taşıdı, yolda AKUT ekibi de destek verdi. Özgen, şuuru kapalı halde, kaybolduktan 14 saat sonra 02.00’de kar makinası yardımıyla oteller bölgesine getirildi ve hemen ambulansla Bursa’ya gönderildi. Ambulansa binerken oğluna dokunan Özgen, “Allah’ım yavrumu ne olur bize bağışla” diye dua etti. Ancak Özgen, yolda yaşamını yitirdi. Özgen, “Ben ona kıyamam” diyerek oğluna otopsi yapılmaması için yalvardı ancak savcılık cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi.



Turkcell’den açıklama



Öte yandan Özgen’in ailesinin, oğullarının ölümüyle ilgili sorumlu tuttuğu GSM şirketi Turkcell, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından yürütülmektedir. Bu süreç operatörlerin dışında işletilmektedir ve operatörlerin müdahalesi, yasalar gereğince mümkün değildir.” Son veda



Ümit Özgen’in cenazesi dün İstanbul’da toprağa verildi. Özgen için dün ikindi vakti Karacaahmet Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, gencin annesi Nuray ve babası Haluk Özgen ile aile üyeleri, yakınları, arkadaşları ve sanatçı Emre Kınay katıldı. Anne Nuray Özgen tören boyunca yakınlarının yardımıyla ayakta durdu. Kılınan cenaze namazının ardından Özgen’in cenazesi, Sahrayıcedit Mezarlığı’nda defnedildi.



'Nasıl bulunamadı anlayamıyorum'



Bursa Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, baba Özgen “İhmal var mı?” sorusu üzerine, cep telefonu şirketinden yer tespiti yapılmasını talep ettiklerini, ancak savcılıktan izin alınmasının istenmesi nedeniyle dört saat beklendiğini belirterek, “Bize noktayı dört saat sonra verdiler. Bu arada kimleri devreye sokmadık ki. Uludağ gibi bir yerde bunu nasıl becerdiler, onlara sormalı” dedi.



‘AKUT’u istemediler’



Oğlunun 23.00 sıralarında bulunduğunu, ancak 4 kilometre uzaklıktan oteller bölgesine saatler sonra getirildiğini belirten Özgen, “Görevini ihmal edenler hakkında yasal işlem başlatacağım. 12.00’de kayboldu, 18.30’a kadar telefon irtibatı vardı. Nasıl bulunamadı, anlamıyorum. Arkadaşları ‘yerinde dur’ demiş. Ancak Ümit, bir ışık veya bir şeyler görmüş olacak ki kaybolduğu yerden uzakta bulundu. Jandarma yavruma ulaştı. AKUT’un yardım etmesini istemediler. ‘Biz getiririz’ dediler ama zamanında getirmediler” diye konuştu. Öte yandan Özgen’in, Maden mevkiine çıkmak için kullandığı telesiyejin kullanıma kapatıldığı bildirildi. Jandarma ve otel yetkilileri, telesiyejin neden çalıştırılmadığı konusunda bilgi vermedi.