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Yaşam

Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullandığı görüntülerde yanında bulunan kadın serbest bırakıldı

13 Ocak 2021 20:40

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanırken çektiği görüntülerde yanında bulunan ve gözaltına alınan Fadime Büşra G., serbest bırakıldı.

İzmir'de yakalanarak Ankara'ya getirilen şüpheli Fadime Büşra G., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un uyuşturucu kullanırken çektiği görüntülerde yanında bulunan Fadime Büşra G., dün gece yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti.

Savcılık sorgusunun ardından Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Fatime Büşrü G., sorgusunun ardından 'konutu terk etmeme' şartıyla serbest bırakıldı.

Fadime Büşra G.nin mahkemedeki sorgusunda, görüntülerde kullandıkları uyuşturucuyu Ümitcan Uygun'un getirdiğini söylediği öğrenildi.

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