Ümit Özdağ'dan 'yeni parti' açıklaması: Kurulur kurulmaz Meclis'te grubu olabilir; çok şaşıracağınız isimler var

MHP'de Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak Genel Başkanlığa aday olan ancak daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener ve Ümit Özdağ'ın yeni parti kurma hazırlıkları devam ediyor. Partiye ilişkin olarak "Kurulur kurulmaz Meclis’te grubu olacağını tahmin ediyoruz" diyen Özdağ, ardından "Partide çok şaşıracağınız isimler olacak. Tanıdığınız ama daha önce siyasette görmediğiniz isimler" ifadesini kullanıyor.

Yeni partinin, ekim ayında kurulması bekleniyor.

Hürriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

- Yeni parti için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu biliyoruz, peki adı üzerinde karar verdiniz mi?

Birkaç isim üzerinde duruyoruz ancak henüz netleşmedi.

- Görevlendirme yapıldı mı? Kurucular kurulu kimlerden oluşacak?

Bugüne kadar hiçbir il ve ilçede yapılmış bir görevlendirme yok. Ancak teşkilatların oluşturulması konusunda çalışacak bir komisyon kuruldu. Öte yandan kurucular kurulu ve program-tüzük çalışmaları devam ediyor. Kurucuların bir bölümü belli. Bir bölümü de önümüzdeki günlerde belli olacak.

- Tarih ne? İlk nerede göreceğiz sizi?

Ekimde inşallah Samsun’dan yola çıkacağız, çünkü Cumhuriyet tarihimizde çok önemli bir yer. İstiklal Harbi’nin başlangıcı. Ve Cumhuriyet’in kuruluş esaslarına ve milletimizin değerlerine ağır saldırıların yapıldığı bugünlerde Türk milletini kucaklayan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş esaslarına ve aziz milletimizin değerlerine sadık kalacak, birleştirici, onarıcı bir siyasi heyet olarak Samsun’dan yola çıkmayı uygun bulduk.

- Ne diyeceğiz, merkez sağ parti mi?

Hayır, merkez sağ parti değiliz. Her şeyden önce bütün Türkiye’yi kucaklayan bir siyasi hareketiz. Kendimizi milli merkezde tanımlıyoruz. Yani, merkezde, merkezin sağında ya da solunda olan bütün vatanperverleri davet eden bir siyasi parti oluşuyor şu anda. Herkesin yaşam tarzını güvence altına alacak bir parti olacağız. Şunun farkındayız: Ne yazık ki 1913 şartlarında bir Türkiye’yi, bu iktidar gerisinde bırakarak gitmek üzere. Biz bu ağır yıkımı aşmak için Türkiye’yi kucaklayan bir heyet ve çok iyi bir programla halkın karşısına çıkmaya hazırlanıyoruz. Bizim partimiz bir anlamda Birinci Meclis’in ruhunu taşıyacak bir parti olacak. Türkiye, kuruluş felsefesi ve milli değerlerine dönmeli.

- Nedir o ruh?

Birinci Meclis’te Mustafa Kemal ve çevresinde Türk milliyetçisi kadrolar vardı. Ama tüm vatanseverler de oradaydı. Daha muhafazakâr olan vatanperverler de daha liberal vatanperverler de vardı. Bu vatanperverler bu devleti kurdular. Şimdi biz aziz devletimizin ve güzel ülkemizin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Bunu aşacağız.

- Yol haritası belirlendi mi? Programınız hazır mı?

Seçildiğimizin birinci dakikasından 1’inci senesinin sonuna kadar hangi kurumlarda neler yapacağımızı planladık. Alternatif senaryolarla çalışıyoruz. Programımız da son şeklini almak üzere.

- Vatandaşların ilgisi, öteki partilerin yaklaşımı nasıl?

Sabah aşağı yukarı saat 10.00-10.30 gibi masaya oturuyorum. Ve akşam saat 8.00’e kadar 15’er dakikalık süreyle, elinde özgeçmişi olan grup veya kişilerle görüşüyorum. Yeni Demokrasi Hareketi’nden Vatan Partisi’ne, AKP’den CHP’ye, MHP’den Saadet Partisi’ne, BBP’ye kadar siyasi partilerden olduğu gibi şimdiye kadar hiçbir siyasi partiyle ilgilenmemiş insanlar da var. Ve oraya gelen herkes Türkiye’nin artık demokratik bir ülke olmadığını biliyor. Böyle bir mücadelenin zor olduğunu da biliyor ama ortak olarak söyledikleri bir şey var: Siz Türkiye için son umutsunuz ve biz de bu son umuda katkı vermek istiyoruz. Bu mücadelede yerimizi almak istiyoruz. Çocuklarımız ya da torunlarımız ‘Anne-baba, dede-nine o gün sen ne yapıyordun’ diye sorduğunda buna doğru bir cevap verebilmek için buradayız” diyorlar.

- Şaşıracağımız isimler olacak mı?

Hem de çok şaşıracağınız isimler olacak. Tanıdığınız ama daha önce siyasette görmediğiniz isimler. Bazıları Türkiye’nin tamamının tanımadığı ama kendi alanlarının çok seçkin isimleri olacak. “Demek o da bu tehlikeyi görmüş ki, buraya katılıyor” diyeceğiniz siyasi isimleri de göreceksiniz. İş dünyasından önemli katılımlar var.

- AK Parti’den katılım var mı?

Bütün siyasi partilerden katılım var. Biz bundan mutluyuz.

- MHP’den…

Referandumda evet diyen MHP’lilerin yüzde 20’si kopar,gelir diye düşünüyorum.

- Gençlerin ilgisi…

Ülkemiz nasıl bir sarsıntı içinden geçiyorsa ne yazık ki gençliğimiz de böyle bir sarsıntı içinden geçiyor. Gençliğimizin bir bölümünün kindar gençlik projesine kurban düştüğünü ne yazık ki görüyoruz. Ama bunlar sayısal olarak gerçekten çok azlar. Gençliğin büyük bir bölümü hangi partiye oy verirse versin çok temiz, saf, hem Türkiye’nin hem de kendi gelecekleriyle ilgili güzel umutlar içinde olmak isteyen insanlar... Ama gerçekten bu güzel umutlar içindeler mi, hayır. Dışarıya büyük bir sermaye ve beyin göçü gerçekleşiyor. En iyi üniversitelerimizden mezun olan çocuklar bir an önce yurtdışına çıkıyor. Anneler-babalar yurtdışında master’ını bitiren çocuklarına “Türkiye’ye geri gelmeyin” diyor. Ama çok ilginç şekilde gençlik politikayla da yakından ilgileniyor. Somut olarak da gözlemliyorum. Gençler bilgi almaya geliyor.

- Peki kadınlar?

O muazzam. Liderimiz kadın bir kere. Türk siyasetinde büyük gelişme yaratacak bir etki olduğu görünüyor. Bu partide kadınlar önde olacak.

- Bugün bir erken seçim olsa nasıl bir sonuç alırsınız?

Şu anda bizimle ilgili olarak partimizin genel başkanı Sayın Meral Akşener ve benim dışımda bilinen pek bir şey yok. Henüz parti programımızı açıklamadık. Bunları yaptıktan sonra kamuoyu bizimle ilgili gerçek bir değerlendirme yapacak. Şu anda bize gelen değişik kuruluşların yapmış olduğu anketler, bugün Türkiye’de seçim olursa iktidarın değişeceğini gösteriyor. Ve şunu söyleyebilirim. Parti kurulur kurulmaz Meclis’te grubu olacağını tahmin ediyoruz.