Ümit Özdağ: MHP’nin tavrı ikinci turda ortaya çıkacak

MHP eski Genel Başkan Yardımcısı, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdağ, “Ben ikinci tur oylamada MHP’nin tepkisinin ortaya çıkacağını düşünüyorum. MHP’li vekillerden hiç birinin iki yıl daha koltukta kalmak uğruna Türkiye’yi felakete sürükleyeceğini düşünmek istemiyorum” dedi.

Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına konuşan Özdağ, ”Getirilmek istenen başkanlık değil otoriter reislik rejimidir” dedi. Özdağ, MHP’nin tavrının ikinci turda ortaya çıkacağını ve değişikliğin geçemeyeceğini belirtti.

MHP’den ihraç edilen Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, CHP’li milletvekillerine bir mektup göndermişti. Ümit Özdağ mektubunda, “Erdoğan ve Bahçeli ittifakı, Türkiye’yi başkanlık anayasası ile bir bilinmeze doğru sürüklüyor” ifadelerine yer vermişti.

Özdağ söze "MHP değil, MHP tabanının vekiliyim" diyerek başladı. Özdağ, mevcut durumda, MHP tabanının bu anayasa değişikliğine karşı olduğunu söylerek "Taban vekilleri etkilemeye çalışıyor" dedi.

Anayasa değişikliği ile getirilmek istenenin, ‘başkanlık sistemi’ değil, ‘otoriter reislik rejimi’ olduğunu söyleyen Özdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun vehametini bir tek ben değil Cumhurbaşkanı’nın kendisi bile söylüyor. Türkiye’nin Irak’a, Suriye’ye dönüştürülmek istendiğini kendisi ifade ediyor. MHP’nin Grup Başkanı ha keza Türkiye’nin çok ağır bir dönemden geçtiğini, ciddi saldırılara maruz kaldığını belirtiyor. Peki böyle bir dönemde neden Türkiye’yi bölen, ayrışmaya neden olan bir konuyu gündeme getiriyorlar? Ben vekilleri uyardım, bu hesabı şimdi bırakalım 2 yıl sonra görüşelim. Şimdi milli birliğimizi koruyalım. Bu anayasa milleti bölüyor. Bu kötülüğü kendinize de millete de yapmayın. Bu ayıptır. Fakat daha ötesi Türkiye’yi felakete sürüklemektir"

"Tarihe hakaret ediyor"

Mektubunda; “Gazi Meclis, sahip olduğu yetkileri İstiklâl Harbi’nden bugüne getirmektedir. Bugün bu yetkileri, Türkiye’nin ağır bir tehdit ile karşı karşıya olduğumuz iddiası ile bir kişiye devretmeye kalkmak sadece Türk Milletine değil, İstiklal Harbi’mize de ihanet anlamına gelecektir" değerlendirmesinde bulunan Özdağ, yapılmak istenen değişikliğin Meclis tarihine hakaret olduğunu kaydetti.

Özdağ "İstiklâl Harbi’nde bile bir kişiye verilmeyen yetkiler, bugün daha ağır koşullar söz konusu olmamasına rağmen, tek bir adama verilmeye çalışılıyor" dedi.

‘BİZİ MARSLI BİR MİLLET Mİ SEÇTİ?’

Özdağ, Başbakan Binali Yıldırım’ın “Anayasa değişikliği Meclis iktidarından millet iktidarına giden yolu açacak” sözlerini de eleştirdi. Özdağ, "Ne yani, biz bu millettin oylarıyla seçilmedik mi? Mars’taki bir millet mi seçti bizi. Eğer Meclis milletin iradesini ve iktidarını temsil etmiyorsa diyelim ki yüzde 51 ile seçilen bir başkan nasıl temsil edecek?" diye sordu.

"MHP'nin tavrı ikinci turda çıkacak"

MHP’li vekillerin neden bu değişikliği onayladığı sorusunu ise Özdağ "Henüz yorum yapmak için erken. Ben ikinci tur oylamada MHP’nin tepkisinin ortaya çıkacağını düşünüyorum. MHP’li vekillerden hiç birinin iki yıl daha koltukta kalmak uğruna Türkiye’yi felakete sürükleyeceğini düşünmek istemiyorum. Onlara olan umudumu koruyorum" dedi.

Özdağ, değişiklik oylamasının 330’un altında kalacağını da ifade etti.

"AKP, bu koşullarda seçimi göze alamaz"

Özdağ, AKP'nin bu koşullarda seçime giderse iktidarı kaybedebileceğini bu nedenle seçimi en iyi ihtimal kasım ayında göze alabileceğini de sözlerine ekledi.