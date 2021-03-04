Mahkeme kararıyla İYİ Parti’ye dönen Ümit Özdağ istifa etti

İyi Parti'den ihraç edilen ancak mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, istifa ettiğini duyurdu.

Özdağ, "FETÖ’cü derneklerin kurucusu ve yöneticisi olan 30 Ağustos’u Türkiye’lilerin bayramı diye kutlayan kriptolarla, HDP ile aynı masaya oturup Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilmesine göz yumanlarla, HDP’nin Kürtlerin temsilcisi olarak görüp kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar aracılığıyla örtülü şekilde istila edilmesine ses çıkarmayanlarla, Türk milliyetçisiyim demelerine rağmen makamlarını, keselerini Türk milletinden daha fazla sevenlerle, büyük umutlarla büyük riskler alan Türk gençlerini atlatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değildir ama ben Akşener’le birlikte kurucusu olduğum kurucular kurulunu kendisiyle birlikte oluşturduğum İyi Parti’den istifa ediyorum. Aslında gerçekleşen bir istifa değil İyi Parti’den Ümit Özdağ’ın, İsmail Koncuk’un ve milyonlarca Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçisinin Türkiye hayalleridir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu? İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın iki açıklaması parti içerisinde tepki çekmişti. Bunlardan birisi İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ ilişkisi olduğu iddiası, bir diğeri de partinin HDP ile anayasa çalışması yaptığı gündemiydi. Kavuncu hakkındaki iddia yargıya taşınırken, Özdağ partiden ihraç edilmişti. Özdağ’ın başvurusu üzerine ihraç kararı Ankara 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Özdağ'ın partiden tekrar ihraç edileceği kulislere yansımıştı.

Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Nasıl sarı sendikacılık varsa bir de sarı muhalefetçilik var. Bugün sarı muhalefet partisinin çok şikâyet eder göründüğü Cumhur İttifakı’nın var olma nedeni İyi Parti Meral Akşener’in tek başına seçime girmeye cesaretinin olmamasıdır. Sonuç yine Akşener'in ifadesiyle İyi Parti’nin seçimlerden çırak çıkması olmuştur. Ancak İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in ifadesiyle sadece yerel seçimlerden çırak çıkmamıştır. CHP’nin uydu partisi haline getirmişlerdir İyi Parti’yi. Bana kızacağınıza cesaretiniz varsa İyi Parti’nin iç işlerine karışan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na kızın. Veya İyi Parti’yi aşağılayan Çanakkale Belediye Başkanı’na kızın. Ama onlara kızamıyorsunuz çünkü belediyeden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşısında İyi Parti’nin onurunu sattınız. Bu söylediklerimin hepsinin kanıtı var."

"O süreçte benimle Akşener Akşener’le değişik yetkililer siyasi parti yetkilisi dahil arasındaki görüşmelerin hepsi devlet kayıtlarında vardır bir gün ortaya çıkacaktır. Akşener HDP’nin Kars’ı kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır. Bu süreci durduracak mükemmel ötesi bir çözüm önüne konmasına rağmen bunu reddetmiştir."

"İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ ile iltisaklıdır. Bu hukuki bir gerçek bunun tartışması yok. Akrabalarınızın hemen hemen FETÖ ile ilintiliyse Anayasa’nın aldığı kararlar FETÖ ile iltisaklı olduğunuzu söylüyor. Ayrıca telefon kayıtlarınızda FETÖ’nün üst düzey yöneticileriyle telefon görüşmeleri varsa, ve bu görüşmelerin birisinde Ümit Özdağ’a bilgi verilmesini engelleyin, Kazakistan’da şu iş adamı Özdağ ile bilgi paylaşıyor, onu susturun diye talepte bulunuyorsa evet bu arkadaş FETÖ ile iltisaklıdır. Hatta onun da ötesinde iç içe geçmiştir.”

“Ve İyi Parti’de yakın çevresinde kendisinin başkan yardımcısı olduğu KATİAD’la ilişkili görevliler bulunmaktadır. Bunlardan biri şimdi İstanbul belediyesinde çalışıyor: Bu kişiler Meral Akşener’in değil Buğra Kavuncu’yu lider olarak gördüklerini söylüyorlar dar çerçevede. Ama İyi Parti içerisindeki FETÖ’cü ilerleme ne yazık ki devam ediyor. İyi Parti Rize İl Başkanı hakkında gizlilik kararı olan bir FETÖ soruşturması var. Bu soruşturmanın olduğunu açıklayan Ali Rıza Öztürk görevinden alındı. Arkadaşlar Ali Rıza Öztürk ile ilgili bir araştırma yok. Diyor ki Rize İl Başkanı ile ilgili var. Siz dönüp il başkanına var mı böyle bir şey diye soracağınıza bunu dile getiren ilçe başkanını görevden alıyorsunuz. “

"Aylardan beri Erozan’ın bu çalışmalara katıldığını söylüyorum. Farkında mısınız bir defa çıkıp şuraya gelip Ümit Özdağ sen yalan söylüyorsun demedi. Neden bu soruyu kendinize sormuyorsunuz, Ümit Özdağ yalan mı söylüyor? Meral Akşener Erozan için konuşuyor, Kılıçdaroğlu da konuşuyor. Ortada iki büyük gazetede ve televizyonlara yapmış olduğu açıklamalar varken benim böyle bir anayasa taslağından haberim yok diyor? Meral Akşener’in Cumhur İttifakı’na kaçmaması için. Saadet Başkanı Genel Başkanı Meral Akşener’i korumak için haberinin olmadığını söylüyor. Oysa ben hangi ilin ikinci sıra adayının partisini temsil için bu toplantılara katıldığını gayet iyi biliyorum. Görüntülerde de var zaten.

İyi Parti davasına yapılan ihanetler ne yazık ki bununla da bitmiyor. 2020 yılı içinde Genel Sekreter olan zat 2015’te AK Parti milletvekili aday adayı. Uğur Poyraz’dan bahsediyorum. Şu an yetkileri alınmış bir genel sekreter onu da ifade edeyim. Türk Tanıtma Vakfı’nda bir öğlen yemeğinde CHP parti meclis üyelerinin olduğu bir masada Ben AKP’li Ömer Çelik2in başkanlığında hazırlanan bir Anayasa çalışmasına katılıyorum. Bunu ben kendim dinlemedim. Bana söylemedi. Ama kamuoyunun yakından tanıdığı kişiler bu bilgiyi benimle paylaştıkları gibi Kılıçdaroğlu ile de paylaşmışlar. Akşener’e doğru olup olmadığını sordum. Akşener bunu ‘siyasal stand-up’çı bir üslupla geçiştirmeye çalıştı. Bu sorunun cevabı bence halen açıktır. Bu üç iddiamın halen arkasındayım."

"64 saatlik görüntüsü var"

"Meral Akşener ne kadar inkar ederse etsin, 2018 yılında CHP, İP, HDP ve SAADET partisi, anayasanın ilk 4 maddesinin de değiştirileceği bir anayasa çalışması yapmıştır ve 64 saatlik görüntüsü vardır."

"Akşener bana hâlâ cevap vermediği gibi grup toplantısında bana saldırmaya devam ediyor"

"İYİ Parti'de benim ihracım ile ilgili tek demokratik karar Muğla'da alındı. Diğer 80 ilde Meral Akşener'in baskısı ile bu kararı alındı. İhraç kararı mahkeme tarafından reddedildi. İYİ Parti bu karara direndi. Davayı kazanınca Akşener'den randevu istedim. Demirtaş'ın kahvaltı talebine ertesi gün olumlu cevap veren Akşener bana hâlâ cevap vermediği gibi grup toplantısında bana saldırmaya devam ediyor. Benim yeniden başlatılacağı yazılıyor. Ama ben Akşener'in ikinci kez beni ihraç edecek kadar cesur olmadığını biliyorum."

Özdağ istifasını duyurdu

"FETÖ’cü derneklerin kurucusu ve yöneticisi olan 30 Ağustos’u Türkiye’lilerin bayramı diye kutlayan kriptolarla, HDP ile aynı masaya oturup Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilmesine göz yumanlarla, HDP’nin Kürtlerin temsilcisi olarak görüp kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar aracılığıyla örtülü şekilde istila edilmesine ses çıkarmayanlarla, Türk milliyetçisiyim demelerine rağmen makamlarını, keselerini Türk milletinden daha fazla sevenlerle, büyük umutlarla büyük riskler alan Türk gençlerini atlatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değildir ama ben Akşener’le birlikte kurucusu olduğum kurucular kurulunu kendisiyle birlikte oluşturduğum İyi Parti’den istifa ediyorum. Aslında gerçekleşen bir istifa değil İyi Parti’den Ümit Özdağ’ın, İsmail Koncuk’un ve milyonlarca Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçisinin Türkiye hayalleridir."