Ümit Özdağ'dan Melih Gökçek'e yanıt: Seni perişan ederim

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kendisi hakkında "Özdağ eğitilmiş biri" ifadelerine sosyal medyadan yanıt vererek, "Bir daha suça meyilli zekan İle benim karşıma çakarsan seni perişan ederim Melih" dedi.

Sığınmacı sorununa ile ilgili açıklamaları ile gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile sosyal medya üzerinden tartışma yaşadı.

"İnsanlar nasıl kandırılır, ikna edilir tek tek anlatıyor"

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Özdağ'ı hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Özdağ'ın eski konuşmalarını içeren bir videoyu paylaşan Gökçek,

''Ümit Özdağ eğitilmiş biri. Bunu kendi anlattığı örnekle ortaya koyuyor. Bakın algı nasıl yapılır, insanlar nasıl kandırılır, gerçek olmayan bir konu gerçekmiş gibi insanlar nasıl ikna edilir tek tek anlatıyor. Tıpkı Suriyeli göçmenler konusu gibi'' ifadelerini kullandı.

"Zafer Partisi'ne saygı göstermeyi öğreneceksin''

Ümit Özdağ da Gökçek'in bu paylaşımına yanıt verdi.

Gökçek'in paylaşımını alıntılayan Özdağ, ''Doğru, Atatürk ve babam eğitti beni, Rahmetli babam Cengiz ağabeyi çok severdi. Onun hatırına sana bir şey söylemedim şimdiye değin. Bir daha suça meyilli zekan İle benim karşıma çakarsan seni perişan ederim Melih. Söz veriyorum. Zafer Partisi'ne saygı göstermeyi öğreneceksin'' ifadelerini kullandı.