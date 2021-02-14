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Ümit Özdağ’dan Bahadır Erdem’e: İyi Parti’ye yapabileceği tek katkı istifa etmek, yanında Buğra Kavuncu’yu da götürmesi büyük hizmet olacak

"Bu ikilinin Türk milliyetçisi olduğunu söyleyenlerin zeka veya ahlak sorunu var"

Bahadır Erdem - Ümit Özdağ (sağda)

14 Şubat 2021 14:58

 İyi Parti'den ihraç edilen ancak mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İyi Parti Adalet ve Hukuk Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem'e istifa çağrısında bulundu. 

Özdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Bahadır Erdem'in İyi Parti'den bir an önce istifa ederek İyi Parti'ye yapabileceği tek katkıyı yapmasını bekliyorum.Yanında akrabası Türkiyeli Buğra Kavuncu'yu götürmesi büyük hizmet olacaktır. Bu ikilinin Türk milliyetçisi olduğunu söyleyenlerin zeka veya ahlak sorunu var." ifadesini kullandı. 

Özdağ'ın paylaşımından kısa süre sonra Erdem, "Hayatta en büyük hainler hep içerden çıkar" tweetini paylaştı. 

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