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Spor

Ümit Özat'ın kardeşine 'casusluk' suçlaması

Ankaragücü Antrenörü Ümit Özat'ın, suçlama sonrası kardeşinin kulüpten ayrılmasını istediği ortaya çıktı.

02 Mart 2010 02:00

T24 - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Thomas Doll'un, kulüpte çalışan Ankaragücü Antrenörü Ümit Özat'ın kardeşi Cem Özat'ı, yenildikleri Ankaragücü maçı sonrasında ''casusluk'' yapmakla suçlaması üzerine, Ümit Özat'ın, kardeşinin kulüpten ayrılmasını istediği ortaya çıktı.

Ümit Özat, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, sezon başında Gençlerbirliği'nden teklif aldığını, ancak bunu kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:

''Doll'un Gençlerbirliği'ne gelmesi konusunda ben aracı oldum. Kardeşim Cem Özat, Gençlerbirliği Kulübü'nde çalışıyordu. Gençlerbirliği'ni yendiğimiz maç sonrasında Doll, kardeşime, 'Taktiklerimizi sen mi veriyorsun' şeklinde konuşmuş. Bunun üzerine de kardeşim kendisine, 'Ben Türk'üm, beni kendinle karıştırma' cevabını vermiş. Ben de Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ı arayarak, kardeşimin işine son vermesini istedim. Ben oyuncularıma o kadar güveniyorum ki, hiçbir takımı veya antrenörü takip ettirmeye ihtiyacım yok.''

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