T24 LogoT24 Logo
Spor

ÜMİT ÖZAT'A SALDIRAN TARAFTARA CEZA ANKARA (A.A)

04 Şubat 2011 12:41

-ÜMİT ÖZAT'A SALDIRAN TARAFTARA CEZA ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Ankaragücü ile Manisaspor arasında oynanan karşılaşmada sahaya girerek sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ümit Özat'a saldıran taraftara 1224 lira para ile 6 ay müsabakaları seyirden men cezası verdi. Vali yardımcısı Mehmet Polat'ın başkanlığındaki İl Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karara göre, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan maç sırasında sahadaki Ümit Özat'a saldırdığı belirtilen Muhammet İrşad Kahraman isimli taraftara, 1224 lira idari para cezası ve 6 ay spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi. Öte yandan aynı karşılaşmayı izlemeye gelen bir taraftarın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunduğu ve bu kişiye de 1224 lira idari para cezası ile 4 ay spor müsabakalarını seyirden men cezası verildiği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24