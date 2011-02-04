-ÜMİT ÖZAT'A SALDIRAN TARAFTARA CEZA ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Ankaragücü ile Manisaspor arasında oynanan karşılaşmada sahaya girerek sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ümit Özat'a saldıran taraftara 1224 lira para ile 6 ay müsabakaları seyirden men cezası verdi. Vali yardımcısı Mehmet Polat'ın başkanlığındaki İl Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karara göre, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan maç sırasında sahadaki Ümit Özat'a saldırdığı belirtilen Muhammet İrşad Kahraman isimli taraftara, 1224 lira idari para cezası ve 6 ay spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi. Öte yandan aynı karşılaşmayı izlemeye gelen bir taraftarın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunduğu ve bu kişiye de 1224 lira idari para cezası ile 4 ay spor müsabakalarını seyirden men cezası verildiği bildirildi.