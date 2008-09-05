Ümit Özat'a Köln'de anjiyo yapıldı





Geçtiğimiz hafta Bundesliga'da Karlsruhe ile Köln arasında oynanan karşılaşmada tansiyonunun düşmesi nedeniyle yere yığılan Ümit Özat'a Köln Üniversitesi kliniğinde anjiyo yapıldığı ortaya çıktı.







Hastane kayıtlarına göre Ümit Özat'ın tedavi sonrası 2 Eylül itibarıyla taburcu edildiği kaydedildi. FC Köln takımının dünkü idmanına da katılmayan Ümit Özat'ın sağlık durumu hakkında kulüp doktorlarının açıklama yapması bekleniyor. Daha önce bir televizyon kanalına telefonla bağlanan Ümit Özat, gerek görülürse anjiyo yapılabileceğini söylemişti.



