Ümit Özat yeniden Gençlerbirliği'nde

Ercan ATA / ANKARA, (DHA)

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği\'nin yeni teknik direktörü, sezonun başında takımı çalıştıran ve ligin 3\'üncü haftasında Ankara ekibi ile yollarını ayıran Ümit Özat oldu.

Dün oynanan Süper Lig 12\'nci hafta mücadelesinde kendi sahasında Kayserispor\'a 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği\'nde yönetim kurulu teknik direktör Mesut Bakkal ile yolları ayırma kararı alırken, yeni teknik adam arayışlarına başlanmıştı. Gençlerbirliği yönetimi, yapılan görüşmeler neticesinde ligin 3\'üncü haftasında yolların ayrıldığı Ümit Özat\'ı tekrardan Gençlerbirliği Teknik Direktörlüğü görevine getirdi. Özat ile her konuda anlaşmaya varıldığı kaydedilirken, yakın dönemde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.