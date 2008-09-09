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Spor

Ümit Özat futbolu bırakmayacakmış

Ümit Özat, bugün Türkiye'de bazı gazetelerde "Ümit kariyerinin sonunda' şeklinde yer alan haberlerin doğru olmadığını belirtti.

09 Eylül 2008 03:00

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin ikinci haftasında FC Köln'ün Karlsruhe ile oynadığı maçta fenalaşarak yere yığılan ve hala tıbbi kontrolleri devam eden Ümit Özat, bugün Türkiye'de bazı gazetelerde "Ümit kariyerinin sonunda' şeklinde yer alan haberlerin doğru olmadığını
belirtti.

Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulun Özat, "Bu haberler doğru değil. Öyle bir kararım olsaydı önce ailem ve kulübümle görüşürdüm, gazeteciyle değil" dedi.

Bu arada, Hannover'den tekrar Köln'e gelen Ümit Özat'ın, sağlık durumuyla ilgili basın toplantısı düzenleyerek, kamuoyunu bilgilendireceği ifade edildi. Öte yandan teknik direktör Christoph Daum, Ümit'in futbolu bırakmak istediğini düşünmediğini ve Türk medyasının zaman zaman olayları abarttığını söyledi.

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