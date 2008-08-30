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Spor

Ümit Özat futbol maçında fenalaştı

KARLSRUHER SC-1. FC KÖLN karşılaşmasında fenalık geçiren Ümit Özat hastaneye kaldırıldı

30 Ağustos 2008 03:00

Alman İkinci Ligi'nden Birinci Lige çıkan 1. FC Köln takımında oynayan Ümit Özat, karşılaşma sırasında fenalık geçirerek, Karlsruhe kentindeki bir hastaneye kaldırıldı.

Kölner Express adlı gazetenin İnternet sayfasındaki haberde, sahada fenalık geçiren Ümit'in dilinin bir süre boğazını tıkadığının tahmin edildiği bildirildi.

Hastanede tedavi altına alınan Ümit Özat'ın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

FC Köln'ün basın sorumlusu Christopher Lymberopoulos da, AA muahbirine yaptığı açıklamada Ümit'in durumunun iyi olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın 27. dakikasında fenalık geçirerek sahada yere yığılan Ümit'in, Karlsruhe'de bir hastanede Kardiyoloji bölümüne kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını belirten Lymberopoulos, teknik direktör Daum'un da hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldığını belirtti.

FC Köln takımının, Köln'e bu gece geri döneceği, kan dolaşımının düzenlenmesi için iğne yapılan Ümit'in gözlem altında tutulacağı bildirdi. Öte yandan FC Köln'ün Bundesliga'daki ilk galibiyetini aldı. FC Köln'ün, Karlsruhe karşısındaki gollerini 72. dakikada Novakovic ve 84. dakikada Radu kaydetti.

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