Ümit Özat, FETÖ soruşturmasında ifade verdi

Eski milli futbolcu ve Teknik Direktör Ümit Özat, futbolda FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tanık olarak, emniyette ifade verdi.



Bir televizyon programında, "Yetkililer sorsunlar anlatırım her şeyi" yönünde açıklamalarda bulunan Ümit Özat, futbolda FETÖ terör örgütü yapılasına yönelik soruşturma kapsamında tanık olarak ifade vermesi için emniyete çağrıldı.



Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden Özat'ın Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdiği öğrenildi.

Özat, kendi sosyal medya hesabımdan da ifade verdiğini duyurdu: Bugün devletimizin davetine icabet ederek İstanbul emniyeti organize Şube müdürlüğüne giderek FETÖ ile ilgili bildiklerimi anlattım” diye mesaj paylaştı.