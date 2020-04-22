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Spor

Ümit Özat, 6-0'lık maçı değerlendirdi: 5-2 yenilebilirdik de, her attığımız gol oldu

22 Nisan 2020 08:12

Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat, 6 Kasım 2002 tarihinde 6-0 kazandıkları Galatasaray derbisiyle ilgili olarak "Galatasaray'ı 6-0 yendiğimiz maçta 5-2 de yenilebilirdik" ifadelerini kullandı.

Fanatik Gazetesi'ne konuşan Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat, 6 Kasım 2002 tarihinde 6-0 galip ayrıldıkları Galatasaray derbisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Her attığımız gol oldu"

Özat, sarı lacivertli formayı giydiği dönemde Kadıköy'de Galatasaray'a karşı 6-0 galip geldikleri maçla ilgili olarak, "Galatasaray'ı 6-0 yendiğimiz maçta 5-2 de yenilebilirdik. Her attığımız gol oldu. Galatasaray'ı 4-0 yendiğimiz maçın öncesinde Aziz Yıldırım beni Hasan Şaş'la kıyaslayarak motive etmişti. Aziz başkanın böyle motive yöntemleri vardı. Çalıştığım en iyi hocalar Fatih Terim ve Christoph Daum'du." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'yi çalıştırma hayalim var ama beklentim yok"

Deneyimli teknik adam sarı-lacivertli takıma gelme iddialarıyla ilgili olarak "Alnımızda ne yazıyorsa o olsun. Hayalim var ama beklentim yok" diye konuştu.

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Ümit ÖzatFenerbahçeGalatasaray6-06 kasım 2002Aziz YıldırımHasan Şaş
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