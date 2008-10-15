Ümit Milliler havlu attı



2009 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off ikinci maçında Belarus'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, şampiyonaya erken veda etti.





Türkiye Ümit Milli Takımı, 2009 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off ikinci maçında Belarus'la deplasmanda karşılaştı.



İki takım arasında Antalya'da oynanan ilk maçı Sercan Yıldırım'ın attığı golle 1-0 kazanarak avantaj yakalayan ay-yıldızlılar, karşılaşmaya hızlı başlayan taraf oldu.



İlk dakikalarda rakibine önemli gol pozisyonu vermeyen Türkiye, Belarus'un kalesinde Sercan Yıldırım ve Aydın Yılmaz'la etkili olmasına rağmen aradığı golü bulamadı.



İlk yarının son bölümlerinde duran toplarla etkili olmaya çalışan Belarus, 39. dakikada sol kanattan kullanılan korner vuruşunda Sivakov'un kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti ve ilk yarı da bu skorla sona erdi.



İlk yarıda gelen golün verdiği moralle ikinci yarıya hızlı giren Belarus, 53. dakikada Shitov'un kaydettiği golle farkı 2'ye çıkarttı.



Tur atlamak için gol atmak zorunda olan Türkiye, daha fazla risk alarak ileri çıkmaya başladı. Aydın Yılmaz'la rakibin kapanan savunmasını aşmaya çalışan ay-yıldızlılar, meşin yuvarlağı filelerle buluşturmayı başaramadı ve 2009 Avrupa Şampiyonası'na erken veda etti.





BELARUS: 2 - TÜRKİYE: 0

Stat: Gradski

Hakemler: Stefan Johannesson xx, Erik Bergsten xx, Joakim Flink xx (İsveç)

Belarus: Chasnovsky xx, Shitov xxx, Martvnovich xx, Osipovich xx, Yanushkevich xx (Dk. 66 Sachyuka xx), Hihevich xx (Dk. 71 Maltsev xx), Valadzko xxx, Sivakov xxx, Chuklei xx (Dk. 82 Yurchanka x) , Kryvets xx, Kamarovski xxx

Türkiye: Onur x, Orhan x, Ceyhun xx, Eren xx, Ferhat x, Aydın x, Serdar xx, Abdullah x (Dk. 67 Özer x), Caner x (Dk. 55 Mehmet Battal x), Mustafa xx, Sercan x (Dk. 46 Barış x)

Gol: Dk. 39 Sivakov, Dk. 52 Shitov (Belarus)

Kırmızı Kart: Dk. 84 Eren (Türkiye)

Sarı Kartlar: Dk. 26 Shitov, Dk. 44 Valadzko, Dk. 45 Sivakov (Belarus), Dk. 34 Orhan, Dk. 35 Abdullah, Dk. 90 Barış (Türkiye)



MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Mustafa yaptığı etkili baskı sonrasında Belarus defansından topu aldı. Daha sonra ceza alanına girerek vuruşunda meşin yuvarlak rakibe çarparak kornere gitti.



24. dakikada Aydın sol kanattan topla birlikte ceza alanı önüne kadar geldikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



28. dakikada serbest vuruştan Ceyhun'un kaleye gönderdiği top az farkla auta çıktı.



30. dakikada Hihevich'in sol kanattan ceza alanına ortaladığı topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak taca gitti.



39. dakikada kornerden gelen topu Sivakov kafayla filelere gönderdi: 1-0



42. dakikada Caner'in pasında topla buluşan Sercan, meşin yuvarlağı kaleye şut çekti. Kaleci Chasnovsky meşin yuvarlağa müdahale ederek kornere gönderdi.



45. dakikada Caner, serbest vuruşta sağ taraftan kullandığı topu ceza alanına gönderdi. Oluşan karambolde önce Aydın, sonra Mustafa'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.



Mücadelinin ilk yarısı Belarus'un 1-0 üstünlüğüyle tamamladı.



İKİNCİ YARI

49. dakikada rakiplerini geçerek ceza alına giren Aydın, topu uygun pozisyondaki Mustafa'ya attı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



50. dakikada Shitov'un sağ taraftan ceza alanına havadan gönderdiği topa ön direkte Kryvets'in kafayla vuruşunda top auta gitti.



52. dakikada ceza alanında yaptığı baskı sonucu topa sahip olan Shitov, daha sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0



66. dakikada Aydın sağ taraftan götürdüğü topta kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aydın'ın vuruşunda meşin yuvarlağa son anda dokunan kaleci topu kornere gönderdi.



68. dakikada Serdar'ın sağ taraftan ortasında ceza alanında topla buluşan Mustafa uygun pozisyonda meşin yuvarlağı auta attı.



75. dakikada Barış'ı sol taraftan kullandığı serbest vuruşta topu ceza alanına gönderdi. Eren'in kafayla vurduğu meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Belarus'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

