Ümit Milli Basketbol takımı Bolu'da kampa girdi

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

Almanya\'da düzenlenecek olan 2018 Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası\'na hazırlanan Türkiye U20 Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, Bolu\'da kampa girdi.

Türkiye U20 Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, 14-22 Temmuz tarihleri arasında Almanya\'da düzenlenecek olan 2018 Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Bolu\'ya geldi. 20 sporcu ve 9 kişilik teknik heyet Karacasu Beldesinde bulunan bir otele yerleşti. Bugün dinlenecek olan milli takım kafilesi, yarın itibariyle kentteki tesislerde çalışmalara başlayacak. Kampın 12 gün süreceği öğrenildi.

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-Takımın otele girişi

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