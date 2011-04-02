-ÜMİT KOCASAKAL'DAN TÜRBAN YORUMU AYDIN (A.A) - 02.04.2011 - İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, "Benim gerçekten samimi, inancı gereği başını kapatanla hiç bir sorunum yok" dedi. Aydın Barosunca düzenlenen "Hukuk Devleti ve Demokrasi" konulu panelde konuşan Kocasakal, Türkiye'nin bugün yaşadığı sorunun zihin işgali olduğunu söyledi. Günümüzdeki işgaller için toplumun değerleriyle oynandığını savunan Kocasakal, şöyle konuştu: "Türkiye'de 8-10 yıldır bu süreç yaşandı. Bizim insanlarımızın kimyasıyla oynadılar, bütün değerlerini alt üst ettiler. Bunu yapmak zorundaydılar. Bu süreçte, bu siyasi iktidar önce kendi zenginini yarattı. Nasıl yarattı? İhale kanunlarında niye 23 kez değişiklik yaptıklarını, birilerinin sorması lazım. Yandaşlarına bu ülkenin zenginliklerini dağıttılar. Bunun sembolik bir göstergesi var. Cipe biner, başı sözüm ona kapalı, ama yüzünde 15 kilo boya olan, Armani markalı eşarpla başını kapatır. Yoksa, benim gerçekten samimi, inancı gereği başını kapatanla hiç bir sorunum yok. Bizim derdimiz onlar değil. Artık hepimiz, her başı kapalı olanı Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olarak görmekten vazgeçelim. Çünkü bu doğru değil." Kocasakal, ikinci aşamanın kendi devletlerini yaratma olduğunu iddia ederek, "İşte buna parti devleti denir. Nasıl yarattı peki kendi devletini? Tabii ki kadrolaşmayla. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetlerini tasfiye edip de yerine emniyeti ikame ederek. Emniyette herkes böyledir demiyorum. Emniyette nice yurtsever polislerimiz var. Ama üst kademeden bahsediyorum. Onu gerçekten ordu yerine ikame ettiler. Soruyorum, polise ağır silah niye alınıyor?" dedi. -"AYDINLAR TARİHE HESAP VEREMEYECEK"- Kocasakal, siyasal iktidarın amiral gemisinin medya olduğunu, bu yüzden medyanın büyük çoğunluğunun "ele geçirildiğini" de öne sürdü. Kendisine "Aydın diyen aymazlar"ın tarihe hesap veremeyeceğini savunan Kocasakal, "Efendim, 'Bu halk zaten cahil. Yüzde 60'ı aptaldır. Göbeğini kaşıyan adam' gibi söylemleri asla kabul etmiyorum. Kimsenin halka kabahat bulacak bir durumu yok. Çünkü halk şu an uyuşmuş, uyuşturulmuş durumdadır. Burada, bütün bu yapılan hukuksuzlukları meşrulaştırmaya çalışan o sözde aydınlar, tarihe hesap veremeyecekler. Türkiye'nin asıl sorunu GDA'lardır. Genetiği Değiştirilmiş Aydınlardır" diye konuştu. Kocasakal, Türkiye'de 67 tane hukuk fakültesi olmasına karşın, hiç bir hukuk fakültesi dekanının çıkıp da "Beyler kendinize gelin, siz ne yapıyorsunuz?" diyemediğini belirterek, "Bu ortamda konuşmadıkları için kendi üniversitem de dahil, hepsine yazıklar olsun" dedi.