Ümit Kocasakal: Yaşananlar 'ileri faşizm'dir

T24 - Hakkında arama kararı çıkarılan emekli Org. Çetin Doğan'ın "Belgeler çürük. Savunma yapmayacağız" açıklamasıyla ilgili "Bu bir çığlıktır" diyen Kocasakal, tutuklama kararlarını "ileri faşizm" olarak niteledi. "Toplum aptal yerine konuluyor" diyen Kocasakal, dava süreçlerinde "sehven" yapılan hataları da kendi yorumuyla "zevken" diye düzeltti.





İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, CNN TÜRK'te yayınlanan Medya Mahallesi programında "Balyoz" davası tutuklamaları ve Odatv'deki aramaları değerlendirdi.

Oda TV’nin, “bir takım şeylerin üzerinde duran, eleştiren, bazı aksaklıkları ortaya koyan” bir yayın organı olduğunu söyleyen Kocasakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önemli olan, bu yayın organına artık tahammül gösterme sınırını aşmış durumdalar. Niye, çünkü en azından bir yargı vardı çekinilen, normal olarak çekinilmesi gereken, hukuken söylüyorum; şimdi o da artık ortadan kalkınca, tamamen yürütmeye bağlanınca artık bunda bir sınır yok. O zaman hukuk devleti olmaktan çıkmışsınız demektir. Hiç kimsenin hukuk güvenliği yok. Bugün onlara gidecek, yarın sırayla hepimize gelecek. Dolayısıyla siz o arama kararlarındaki gerekçelere, şunlara, bunlara bakmayın. Sizin artık bağımsız mahkemeleriniz yok. O gerekçeler, o şeyler hukukun işlediği, hukuk devletinin bulunduğu, yargı bağımsızlığının ve teminatının bulunduğu yerlerde konuşulur ve tartışılır. Şuna benziyor; zemin zaten bataklık, halen siz binanın aksamıyla uğraşamazsınız. Zemin kaymış zaten altınızdan, beni endişelendiren bu.”