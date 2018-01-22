Ümit Kocasakal: Bu yola delege hesabı yaparak girmedim, maskeli balo bitsin artık!

CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını açıklayan eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal'ın 125 delege tarafından da aday gösterilmesi gerekiyor. Kocasakal ise bu yola delege hesabı yaparak girmediğini söyledi: "Delegelerin tarihsel sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum."

Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Kocasakal'ın açıklamalarından bir kısım şöyle:

Adaylığınız için “CHP'yi karıştırma projesine alet oluyor” yorumlarına ne diyorsunuz?

Benim için sokaktaki gerçek halkın tavrı önemlidir. O kadar güzel yorumlar, yaklaşımlar alıyorum ki… CHP yarın bir seçim olsa yüzde 40-45 oyla iktidara gelecek durumda da ben çıkıp ortalığı karıştırıyorum. En kötü şey birbirimizi kandırmak. CHP 20-25 bandına sıkışacak bir parti mi? Üstelik ülkeyi felakete götüren ve yanlış üstüne yanlış yapan böylesine bir iktidar varken… Bu yönetim 8 seçim atlattı. Hangisini kazandı? Hayati olan 9. seçimi kazanacaklarının göstergesi ne? Genel başkan partinin oyunu yükseltemezse istifa edeceğini söylemedi mi?

"CHP yüzde 20-25 bandında kalacak bir parti değil” diyorsunuz ama siz nasıl aşacaksınız bu tabloyu?

Ben bir slogan ortaya koydum, ‘Kurtuluş kuruluşta' diyorum. Bana göre Türkiye ne zaman ki cumhuriyetten, onun değerlerinden ve Atatürk'ten uzaklaştı başı beladan kurtulmadı. Atatürk'ün bize bıraktığı Türkiye nasıldı? Tam bağımsız, başı dik bir ülkeden bugüne nasıl geldiğimiz sorgulanırsa ne demek istediğim anlaşılır. Soner Yalçın mükemmel bir kitap yazdı, gıdada nasıl aldatıldığımızla ilgili. Ulu Önder bütün konuşmalarında ‘Bir memleketin iktisadının temeli ziraattir' diyor. Acıktığında makine parçası ya da cep telefonu yiyen birini görmedim. Biz birbirimizle kavga ederken Türkiye açlığa gidiyor. Tarımımız, hayvacılığımız çöktü. İnsanlara zehir yediriliyor. Ben diyorum ki derhal kurucu değerlere dönmemiz lazım.

“Yeni bir şey söylemiyor” eleştirilerine ne diyeceksiniz?

En büyük zihin saldırılarından biri de bu… Atatürk'ün düşüncesi, çağına göre çok doğruydu ama devir değişti diyorlar. Dünyada hiçbir şey değişmedi sadece kılık değiştirdi. Türkiye'de şu anda serbest piyasa ekonomisi adı altında serbest sömürü ekonomisi uygulanıyor. Halk eziliyor. Bu politikalara Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıkmalı. Alt kimlik politikaları üzerinden büyük bir operasyon yapılıyor. Çünkü ulus devlet size ortak aidiyet duygusu verir. Bu duyguya saldırıyorlar. Karşımızda gerginlikten beslenen bir iktidar var. Bunun karşısında CHP asıl kuruluşundaki kimliğinden ve ilkelerinden uzaklaştırıldı diyorum. CHP'ye aslında kurucu önderinin söylemleri ve eylemleri yeterlidir.[Ümit Kocasakal]

120 delegenin imzasını toplayabilecek misiniz?

Ben bu yola delege hesabı yaparak girmedim. Ben vicdanlara hitap ediyorum. Delegelerin tarihsel sorumluluğu yerine getireceğine inanıyorum. Benim adaylığım cumhuriyet değerlerine, Atatürk'e, kuruluş ruhuna dönmenin adaylığıdır. Partisini özleyen milyonlar adına vekaleten adayım. Cumhuriyet'le, Atatürk'le sorunun olabilir ama o zaman Atatürk'ün kurduğu partide yapamazsın. Bu maskeli balo bitsin artık.