

T24 - 'Futbolda şike' iddialarına ilişkin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 23'ü tutuklu 93 sanıklı davanın görülmesine bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda devam ediliyor. İlk olarak "1 numaralı sanık" Olgun Peker'in savunması alınıyor. Savunma avukatlarının görevsizlik ve yetkisizlik talepleri reddedildi. Ümit Karan'ın avukatı "Bu, çakma bir iddianamedir"

Bugün başlayan duruşmanın görülmesine salı, perşembe ve cuma günü de devam edilecek. Söz konusu günlerde ilk önce tutuklu sanık Olgun Peker ve onunla bağlantılı olduğu iddia edilen sanıklar savunma yapmaya başladı. Daha sonra tutuklu Aziz Yıldırım ile onunla bağlantılı olduğu öne sürülen sanıkların savunmaları alınacak. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, geçtiğimiz hafta 401 sayfalık iddianamenin okunması tamamlanmıştı.

HaberTürk'teki habere göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, savunmasına yarın öğleden sonra başlaması; perşembe ve cuma günleri de devam etmesi bekleniyor. Çarşamba günü mahkemeye ara verilecek. Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci'nin takvimine göre mart ayı ortasında 2 gün, ay sonunda ise 2 duruşma daha yapılacak.

Metris'ten Çağlayan'a

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın 5. duruşması için tutuklu sanıklar Metris Cezaevi'nden Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na getirildi. Güvenlik güçlerinin eskortluk ettiği cezaevi araçları adliye binasına girdi. Konvoyda bir ambulansın da bulunması dikkat çekti.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Aziz Yıldırım, Olgun Peker, Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, Bülent Uygun, Abdullah Başak, Hakan Karaahmet, Abdullah Eker, Abdullah Karakuz, Abdurrahman Yakut, Ahmet Çelebi, Ali Kıratlı, Cemil Turan, Coşkun Çalık, Haldun Şenman, Mecnun Otyakmaz, Ömer Ülkü, Sami Dinç, Selim Kımıl, Talat Emre Koçak, Tamer Yelkovan ve Yusuf Turanlı geldi. Tutuklu sanık Bülent İşcan ise sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadı.

Güvenlik önlemleri araştırıldı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın içinde, önünde ve çevresinde Çevik Kuvvet geniş güvenlik önlemleri alındı. Çağlayan'a gelen taraftarlar için güvenlik için ayrı bir bölüm ayrılırken, medya mensupları için de bir bölüm ayrıldı. Duruşma salonunun bulunduğu kata asansörlerin iniş ve çıkışları iptal edilirken, duruşma salonuna inen ve çıkan merdivenler de giriş yasaklandı. Girişler sadece ana koridordan yapıldı.

Sadece 21 gazeteci içeri alındı

Duruşmayı takip edecek olan basın mensuplarının isimleri kayıt altına alınarak salona girdi. Buna rağmen çok sayıda muhabir duruşma salonuna yer olmadığı gerekçesiyle alınmadı. Sadece ajans ve adliye muhabirlerinden oluşan 21 basın mensubu içeri alındı. Çağlayan Adliyesi'nin koridorlarında, duruşma salonunun dışında yoğun bir izdiham yaşanıyor. Duruşma salonunun küçük olması sebebiyle sanık yakınlarının dışarıda kaldığı gözlendi.

Taraftara yalnız bırakmadı

Bu arada, çok sayıda Fenerbahçeli taraftarlar da duruşmada Aziz Yıldırım ve diğer sanıklara destek amaçlı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplandı. Yaklaşık 100 kişilik bir grup taraftar sloganlar atarak, tezahüratlar yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.



Taraftarlar, "Hukuka saygılıyız, karardan kaygılıyız" şeklinde büyük bir pankartın arkasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan ve Amatör Şubeler Genel Koordinatörü Cemil Turan'ın posterlerini de yanlarında getirerek tutuklu yargılanan bu isimlere destek veriyorlar.

Fenerbahçeli yöneticiler ve Aziz Yıldırım'ın kardeşi Acar Yıldırım da adliyeye geldi...

Duruşma başladı

Aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 23'ü tutuklu 93 sanığın yargılandığı şike davasının 5. celsesi başladı. İlk duruşması 14 Şubat Salı günü başlayan davada bugün sanık savunmalarına geçildi.

Özdemir, Koç ve Adalı da Çağlayan'da

Fenerbahçe Başkanvekili Nihat Özdemir ve Asbaşkanı Ali Koç da Çağlayan'da bulunuyor. Tutuksuz sanıklardan Beşiktaş eski yöneticisi Serdal Adalı ve kaleci Korcan Çelikay'ın aralarında bulunduğu 10 tutuksuz sanık da duruşmaya katıldı.

CHP'li Umut Oran adliyede takipte

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran da aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 23'ü tutuklu 93 sanığın yargılandığı şike davasını takip etmek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Oran, "İnsan hakları ihlalinin olduğu bir dava. Yaklaşık 228 gündür bu dava sürüyor. Bugün savunmaya geçilecek. Davayla ilgili soru işaretleri var. Hukukun üstünlüğüne ihtiyacımız var. Siyasi irade, yargıya müdahale ediyor. Kafamızdaki soru işaretlerinin giderilmesini istiyoruz. Bir an evvel adil yargılama olsun. Bu özel yetkili mahkemeler halkımızın canına tak etti" dedi. Açıklamalarının ardından Oran, duruşmayı takip etmek için adliyeye girdi.

Görevsizlik talebinde bulundular!

Sanık avukatları, davanın Çağlayan Adliyesi'nde görülmeye başladığı ilk gün Mahkeme Heyeti'ne görevsizlik ve yetkisizlik talebinde bulundu. Aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 23'ü tutuklu 93 sanığın yargılandığı şike davasında, sanık avukatları dosyanın Kadıköy 3. Asliye Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti.

Bu davaya dikkat edilmelidir!

Talepler sırasında söz alan avukatlardan Cumhuriyet Savcısı Erdenay Yurtcan, "Kamuoyunu işgal eden bu davaya dikkat edilmesi gerekiyor. Yargılama hatasız yapılmalı. Çünkü buradan çıkan karar Yargıtay'a gidiyor. Bu karar Yargıtay'dan döndüğü takdirde emeğimiz, çabamız, zamanımız boşa gitmiş oluyor. Bu mahkemeye bakma görevi Özel Yetkili Mahkemeler'in görevi değildir. Cebir ve şiddet temeline ilişkin işlenmeyen suçlar özel yetkili mahkemelerin görev alanına girmez. Örgüt iddiasına rağmen teşvik ve şike iddialarında cebir ve şiddet işlenmiş değildir" dedi. Savcı Yurtcan, mahkemenin görevsizlik kararı verip dosyayı, Kadıköy 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti.

Hemen tahliye kararı verilmeli!

Duruşma sırasında söz alan Aziz Yıldırım'ın avukatlarından Prof. Dr. Köksal Bayraktar, "İddianamede müvekkilim için haksız ekonomik çıkar sağlamak için örgüt kurmak suçlaması bulunuyor. Ancak cebir ve şiddet ifadesi bulunmamakta... Bu nedenle mahkemenin görevi bulunmamakta. İddianamede her ne kadar 'cebir ve şiddet içermiyor' yazsa da 'eğilim içindedir' deniliyor. Hiçbir hakim ya da savcı varsayıma dayanarak suç isnat edemez. İddia makamı takdir ve tahminle suç isnat ediyor. Bir an önce görevsizlik kararı verilmeli. Beraberinde de tahliyeye kararı verilmelidir" diye konuştu.

Bu, çakma bir iddianamedir!

Talepler sırasında söz alan İlhan Ekşioğlu'nun avukatı Prof. Dr. Ersan Şen de, "Şike ve teşvik rüşvet gibi bir suçlamadır, iki tarafın anlaşması gerekiyor. Ortada tehdit ve cebir yoktur. Görevsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" dedi. Ümit Karan'ın avukatı Ayhan Sağıroğlu ise, "Bu iddianame çakma bir iddianamedir. Müvekkilim örgüt üyesi olarak dinlenmiştir. Ama iddianamede müvekkilime ilişkin örgüt üye suçlaması bulunmamaktadır. Dosyaya görevsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu. Olgun Peker'in avukatı Macit Ceylan da, dosyanın Giresun'a gönderilmesini talep etti. Öte yandan, Cumhuriyet Savcısı Ufuk Ermertcan, taleplerin reddedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti talepleri reddeti

Ancak taleplerin uzaması üzerine Mahkeme Başkanı Mehmet Ekinci, avukatlara, "Böyle devam ederseniz, savunmalara geçemeyeceğiz. Lütfen birer cümleyle talepte bulunun" dedi. Ekinci, talepleri değerlendirmek için duruşmaya 5 dakika ara verdi. Mahkeme, daha sonra avukatların görevsizlik taleplerini reddetti. Taleplerin reddedilmesinden sonra "1 numaralı sanık" Olgun Peker'in savunmasının alınmasına başlandı.