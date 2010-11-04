-ÜMİT KARAN VE VOLKAN ARSLAN PFDK'YA SEVK EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - Spor Toto Süper Lig takımlarından Eskişehirspor'un futbolcusu Ümit Karan ile Bank Asya 1. Lig takımlarından Orduspor'da forma giyen Volkan Arslan, talimatlara aykırı biçimde menajerlik faaliyeti içinde bulunmaları nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ''Eskişehirspor profesyonel futbolcusu Ümit Karan ile Orduspor profesyonel futbolcusu Volkan Arslan, talimatlara aykırı biçimde menajerlik faaliyeti içinde bulunmalarından dolayı, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi'' denildi.