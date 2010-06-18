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Ümit Karan ofsayta düştü

Boşanacağı iddia edilen Ümit, iskelede bol bol gol pozisyonuna girdi...

18 Haziran 2010 03:00

T24 - Boşanacağı iddia edilen Ümit, iskelede bol bol gol pozisyonuna girdi...

Eskişehirspor’un evli ve bir çocuk babası golcü futbolcusu Ümit Karan, önceki gün Türkbükü’nde bir kadınla öpüşürken objektiflere takıldı. Uzun süredir eşiyle boşanacağı iddia edilen Ümit, iskelede bol bol gol pozisyonuna girdi...


Beş yıldır evliler Erman

Toroğlu’nun 2005’te düğününden bir gün önce canlı yayında kendisine, “Bu gün 3 gol attın. Yarına golün kaldı mı?” diye sorması olay olan Ümit Karan, Bodrum’ da ofsayta düştü. Uzun süredir, 5 yıldır evli olduğu eşi Zeynep Karan’dan boşanacağı söylenen ünlü futbolcu, Türkbükü’nde iskelede bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi. .


Transfer teklifi aldım

Ümit Can adında bir oğlu olan Ümit Karan, etraftakilerin meraklı bakışlarına aldırmadan kadın arkadaşıyla her kesin içinde öpüştü. Fotoğraflarının çekildiğini fark edince denize giren Eskişehirli futbolcu, bir ara gazetecilerle sohbet etti. Transfer teklifleri aldığını belirten Ümit Karan, Turkcell SüperLig’in yeni takımı Bucaspor’la görüştüğünü söyledi.


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