Ümit Karan dibe vurdu



Ümit Karan, Galatasaray'daki en kötü sezonunu yaşıyor. Tecrübeli forvet, bu sezon çıktığı 14 lig maçında henüz fileleri havalandıramadı.



Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ümit Karan, sarı-kırmızılı kulüpteki en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor.



Turkcell Süper Lig'de bu sezon 14 maçta 713 dakika alan ve 8 kez ilk 11'de sahaya çıkan Ümit, henüz fileleri havalandıramadı.



Kötü bir performans gösteren ve gol yollarında suskun kalan 33 yaşındaki oyuncu, ligdeki kritik Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kartla da takımının mağlubiyetinde önemli etkenlerden biri oldu.



4 SEZON ÖNCESİNE DÖNDÜ



Ümit Karan, bu sezon gösterdiği performansla Ankaraspor'a kiralık gitmek zorunda kaldığı 2004-05 sezonuna döndü.



Tecrübeli oyuncu, 2004-05 sezonunda ilk yarısında forma giydiği sarı-kırmızılı ekipte, ligde 6 maçta forma giymiş 1 gol bulmuştu.



Ümit, 2003-04 sezonunda da ligde 8 maçta oynamış ve sadece 1 gol bulabilmişti.



2006-07 SEZONUNU MUMLA ARIYOR



Ligde 2006-07 sezonunda fırtına gibi esen Ümit Karan, o günlerini adeta mumla arıyor.



İki sezon önce ligde toplam 27 maçta forma giyen Ümit, söz konusu sezonda toplam 18 kez fileleri havalandırmıştı. Ümit, 2005-06 sezonunda ise 24 maçta 17 gol atmayı başardı.



161 MAÇTA 72 GOL ATTI



Ümit Karan, Galatasaray'da forma giydiği 8 sezonda 161 maçta oynayıp, toplam 72 gol attı.



Gurbetçi futbolcu, Türkiye Kupası'nda 28 maçta oynayıp 13 gol atarken, Ümit'in Galatasaray'daki kariyerinde Avrupa kupalarında ise 38 maçta 13 golü bulunuyor.



Ümit, Galatasaray kariyerinde 227 maça çıkıp, lig, Türkiye ve Avrupa kupası maçlarından toplam 98 gole imza attı.



