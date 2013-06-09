Ümit Boyner'den AKP'li yöneticiye sert tepki

Adalet ve Kalkınma Partisi Bağcılar İlçe Başkan Yardımcısı Ercan Arslan ile Ümit Boyner dün Twitter üzerinden karşı karşıya geldi. Arslan Twitter’da, “Kan emicilerin Türkiye Taşeronu Boyner’in mali hesapları en kısa zamanda masaya yatırılacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu tweet üzerine TÜSİAD eski başkanı Ümit Boyner, Ercan Arslan’ın attığı tweeti takipçileriyle paylaşarak, şunları yazdı: “Demin retweetlediğim Ercan Arslan bey Ak Parti Bağcılar İlçe Başkan Yardımcısıdır. AKP Genel Merkezi’nin bilgisine sunarım.” Boyner son olarak yine Twitter üzerinden Arslan’a “Parti görevinizin bilinciyle Twitter kullanınız. Vatandaş kadar AKP'ye de sorumlusunuz” mesajı da gönderdi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Gezi Parkı eylemcilerine yönelik kullandığı ‘bir kaç çapulcu’ ifadelerinden sonra Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Gezi Parkı’nda elinde taşıdığı pankartta “Ne sağcıyım ne solcu, çapulcuyum çapulcu” ifadelerini kullanmıştı.