-Ümit Boyner yeniden TÜSİAD Başkanı İSTANBUL (A.A) - 19.01.2012 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ümit Boyner yeniden seçildi. TÜSİAD'ın bugün Çırağan Sarayında gerçekleştirilen 42. Olağan Genel Kurul toplantısında, Derneğin yeni Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu. Genel Kurulda seçilen yeni Yönetim Kurulu, kendi arasında yapmış olduğu seçim sonucu, Yönetim Kurulu Başkanlığına Ümit Boyner'i, Başkan Yardımcılıklarına ise Haluk Dinçer, Muharrem Yılmaz ve Erman Ilıcak'ı getirdi. Toplantı sonucu belirlenen 2012-2013 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri isim listesi şöyle: ''Ümit Boyner (Yönetim Kurulu Başkanı), Haluk Dinçer (Başkan Yardımcısı, Parlamento İşleri Komisyonu Başkanı), Muharrem Yılmaz (Başkan Yardımcısı, Bölgesel Gelişme ve İş Dünyası Kuruluşları ile İlişkiler Komisyonu Başkanı), Erman Ilıcak (Başkan Yardımcısı, Teknoloji, İnovasyon ve Bilgi Toplumu Komisyonu Başkanı), Cansen Başaran Symes (Sayman Üye, Şirket İşleri Komisyonu Başkanı), Nezih Batur (Üye, Sanayi İşleri Komisyonu Başkanı), Tayfun Bayazıt (Üye, Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu Başkanı), Cenk Çimen (Üye, Sosyal İşler Komisyonu Başkanı), Volkan Vural (Üye, Dışişleri ve AB Uyum Komisyonu Başkanı) Meral İnci Zaim (Üye, Yurt dışı İletişim Komisyonu Başkanı), Zafer Ali Yavan (Üye, Genel Sekreter).'' 2012-2013 dönemi için belirlenen TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri de Murat Özyeğin, Osman F. Boyner, Metin Akman, Zeynep Silahtaroğlu Baykal, Davut Doğan, Tarkan Kadooğlu, Oya Narin, Memduh Boydak, Nur Ger ve Bahadır Balkır'dan oluştu. -79 yeni üye katıldı- TÜSİAD'ın bugün gerçekleştirilen seçimli 42. Olağan Genel Kurul Toplantısında Divan Başkanlığını yapan Sedat Aloğlu, derneğin 79 yeni üye kazandığını belirterek, bunun TÜSİAD tarihinde bir yıl içinde kazanılan üye sayısı açısından en yüksek yıllardan biri olduğunu vurguladı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cansen Başaran Symes de TÜSİAD'ın 2011 ve 2012 bütçelerine ilişkin bilgi verdi. Symes, 2011 yılında 40. yıl etkinliklerinin masrafları ve son aylardaki kur farklarının bütçe üzerinde baskı yaptığını, 2011 yılının 244 bin lira açıkla kapatıldığını, 2012 yılında 14 milyon 445 bin liralık bütçe hedeflendiğini belirtti. TÜSİAD'da yıllık üyelik aidatları da yüzde 9 artışla 24 bin liraya yükseltildi. Bu arada, TÜSİAD'ın Olağan Genel Kurul Toplantısının karbon ayak izi sıfırlanacak.