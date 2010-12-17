Ümit Boyner, Diyarbakır toplantısında Kürtçe konuştu

T24 - TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, TÜRKONFED’in Diyarbakır’da düzenlediği 14’üncü Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde konuşmasının açılışını Kürtçe yaptı. Öte yandan dün gece verilen yemekte Boyner ile Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir halay çekti.





Diyarbakırlı iş adamları ve TÜRKONFED üyelerinin buluştuğu yemekli toplantıya, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, eşi Cem Boyner, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de katıldı.

Yemekte iş adamlarına seslenen Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, bölgeye yaptıkları yatırımları anlattı. Bölgeye yatırım yapacak iş adamlarına cesaret vermek istediğini söyleyen Ciliv, Erzurum ve Diyarbakır’daki cağrı merkezlerinde 2 bin kişiyi istihdam ettiklerini belirtti. Turkcell’e ait 10 çağrı merkezi arasında Diyarbakır’ın 2’inciliği elde ettiğini kaydeden Ciliv, “Türkiye başka bir ülke, fırsatlar ülkesi” dedi. Ciliv, ayrıcı Diyarbakır ve Paris arasındaki internet hızlarında da örnekler verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ise yatırımlarından dolayı Ciliv'e teşekkür ederek, “7 bin yıldır yaşamın hiç kesintiye uğramadığı bu topraklarda, barışın tesis edileceğini, hiç kesintiye uğramayacağını temenni ediyorum. Süreyya beye heyecanımdan dolayı ve bu motive edici konuşmasından dolayı öncelikle teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Hakikaten Süreyya beyin bu akşamki mimikleri vücut dili, tamda Diyarbakır’ın istencini, ruh halini, koşma istencinin ifadesidir” dedi.



Baydemir'den yurtdışına çıkış yasağı esprisi

Konuşması sırasında esprilere de yer veren Baydamir, “Kesinlikle bir diz kırılması falan olmasın Süreya Bey. Valla kıskandığım bir tek konu oldu, oda bu Paris meselesi. Benim yurtdışı yasağım var, ben Paris’e gidemiyorum. Ama Vali bey, orda dedi ki ‘Başkan üzülme Süreyya Bey bunu 3G ile çözecek” diye konuştu.



Ayak oyunlarından hep beraber uzak duralım

Diyarbakır’ın bütün dinamikleri ve kendisi açısından dil, demokrasi, kimlik, onurlu bir barışın vazgeçilmez olduğunu kaydedin Baydemir konuşmasına şöyle devam etti:

“Ekonomik kalkınma en az bu kadar vazgeçilmezdir. Ve arasında öncelik sonralık meselede yoktur. Eş başlı gitmek durumundadır. Eş başlı yürümek durumundadır. Kesinlikle yüksek bir morale sahibiz. Ve yürüyeceğiz. Gerçi ben kişi olarak oldum olası ayak oyunlarına hep uzak durdum. Hiç ayak oyunlarına gelmedim. Onun için futboldan uzak durdum. Yoksa futbolun ben kesinlikle içerisinde yer alırdım. Ama bu ayak oyunlarından sadece Diyarbakırspor Kulübü için uzak durmayalım. Onun ötesindeki bütün ayak oyunlarından lütfen hep beraber uzak duralım.”



Vali Toprak: Mahalle arasındaki olaylara bakmayın

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ise, Diyarbakır’a yatırımların güvenli bir şekilde gelmesini talep ettiklerini söyledi. İş dünyasına uygun ve güvenli yatırım imkanlarını sağlayacaklarını vurgulayan Toprak şunları söyledi:

“Mahalle aralarında olan olayları seyredip ön yargı sahibi olunuyorsa, herkes buna dikkat etmeli. Burada gözüken portreler, buranın genel görünümü değildir. Gelin, yatırım yapın ve Diyarbakır’ın güzelliğini, ön yargıları hak etmediğini beraber gösterelim. Ne taşla, ne molotofla, ne sokak gösterileriyle değil, Diyarbakır’ı insani değerleriyle, geleceğe tüm güzellikleriyle, sevgiyi kalbimizden çıkarmayarak, bu ülkeye olan vefa borcumuzu hiçbir şekilde yanlış konuşmadan, ayrıştırmaya yol açmadan bunları başaracağımıza inanıyorum. Konuştuğumuz kelimelere dikkat etmek zorundayız. Bu kadim milletin insanları arasına bir nifak, ayrışma sokuluyorsa, hepimizin bunu önlemesi gerekiyor.”