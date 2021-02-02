Ümit Boyner’den Boğaziçi öğrencilerine destek

TÜSİAD eski Başkanı ve Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Nazlı Boyner’den, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek geldi. Boyner Twitter'da, “Türkiye’nin #AşağıBakmayan, ileriye ve hedeflerine inançla, özgürce, umutla ve cesaretle bakan aydın gençlere ihtiyacı var. Gençleri dinleyelim” diye yazdı.

Polisin Boğaziçi Üniversitesi’nin yeni rektörünü protesto eden öğrencilere “Aşağı bakın” demesi sonrasında sosyal medyada #AsagiBakmiyoruz etiketi açılmıştı.

TIKLAYIN | Ünlü isimlerden Boğaziçili öğrencilere destek: #AşağıBakmayacağız