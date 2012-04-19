Ümit Boyner: Darbeciler yargılanmalı, davalar hukuk içinde kalmalı

TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, 28 Şubat soruşturması ve 12 Eylül 1980 darbesi davasının bundan sonra benzer müdahaleleri önleyeceğini de vurguladı. Boyner, “Türkiye bir daha, ne kadar kötü yönetilirse yönetilsin, darbeden ya da siyaset dışı bir kurumdan medet ummamalıdır... Bu dönemde en önemli beklentimiz davaların hukuk çerçevesi içinde kalmasıdır” dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Anadolu toplantıları kapsamında Kayseri'yi ziyaret etti. Kayseri Sanayi Odası’nda bölgenin iş dünyası temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirilerek ekonomik görünüm ve dış politikadaki gelişmeler de ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Ümit Boyner, 28 Şubat soruşturması ve 1980 darbesi davasını da değerlendirdi. Askeri darbelerin Türkiye siyasetinden silinmesi gerektiğini vurgulayan Boyner, “Türkiye bir daha, ne kadar kötü yönetilirse yönetilsin, darbeden ya da siyaset dışı bir kurumdan medet ummamalıdır. İhtiyaç duyduğumuz şey kurtarıcılar değil, düzgün işleyen bir sistem oluşturmak, korkulardan, baskılardan, özgürlük düşmanlığından arındırılmış bir siyasi alan kurmaktır. Bu eğilimleri dışlayan bir zihniyete sahip olmaktır” dedi.

Birmanya ve Miyanmar örneklerini veren Boyner, açılan soruşturmalar ve davalarla darbelerle ve darbe yapan komutanlarla yüzleşme imkânının yaratılacağı ve çekilen acılara bir nebze merhem olunabileceğini söyledi. Boyner, soruşturma ve davalarla yeni darbelerin oluşmasına imkân verilmesinin önlenebileceğini dile getirirken, oluşabilecek yeni darbelerle toplum olarak yeni kırılmalar ve derin sorunlarla, dehşet verici cezaevi öyküleri ve hunharlıklarla da yüz yüze gelineceğini anlattı.

Darbeler yargılanırken toplumun da bir muhasebe yapmak zorunda kalacağını vurgulayan Boyner, şöyle devam etti:

“Bu dönemde en önemli beklentimiz davaların hukuk çerçevesi içinde kalmasıdır. Türkiye ile benzer deneyimlerin yaşandığı Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi suçluları cezalandırırken toplumsal barışmanın koşullarını da yaratmaya özen göstermeliyiz inancındayım.

Bu kez, bir yandan askeri darbe dönemlerinin suçları ve günahlarıyla hesaplaşırken, diğer yandan da evrensel hukuk kuralları içinde adalet dağıtan bir yargı düzenini nihayet tesis edebilmeyi başaracağımızı umuyorum.”

TÜSİAD BAŞKANI ÜMİT BOYNER'İN KONUŞMASININ TAM METNİ