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Kültür-Sanat

Umberto Eco: İnsanların yarısı aptal

Umberto Eco, katıldığı bir etkinlikte insanların yarısının aptal olduğunu söyledi

10 Nisan 2013 10:42

Ünlü İtalyan yazar Umberto Eco, Orhan Pamuk ile katıldığı bir söyleşide "İnsanların yüzde 50'sinin aptal olduğunu düşünüyorum" dedi.

Türkiye'de bulunan ünlü İtalyan yazardan Umberto Eco'dan tartışma yaratacak bir açıklama geldi. Eco, katıldığı bir etkinlikte insanların yarısının aptal olduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü iki yazar Umberto Eco ile Nobel ödüllü Orhan Pamuk, Boğaziçi Üniversitesi'nin 150'nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir söyleşi gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü Bologna Üniversitesi Öğretim Üyesi Patrizia Violi'nin yaptığı söyleşide Eco şu ifadeleri kullandı:

"Ben inanıyorum ki dünyadaki insanların çoğu aptaldır. Bu çok önemli bir his. Ölmeye hazır olabilmek için, ölüm anında eğer ikna olduysam insanların hepsi aptaldır, o zaman ölebilirim.

Adım adım hergün kendi inancınızda bu şekilde düşünebilirsiniz. Ancak yaşamın şu noktasında sadece yüzde 50'sinin aptal olduğunu düşünüyorum."

Eco'nun bu sözleri salonda gülüşmelere neden oldu. Söyleşi yaklaşık 1.5 saat sürdü.

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Umberto Ecoorhan pamuk

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