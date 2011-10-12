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Spor

Umarım Türkiye de Avrupa Şampiyonası'na katılır BERLİN (A.A)

12 Ekim 2011 02:03

-Umarım Türkiye de Avrupa Şampiyonası’na katılır BERLİN (A.A) - 11.10.2011 - Almanya Milli Futbol Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil, Türkiye'nin de Avrupa Şampiyonası'na katılmasını ümit ettiğini söyledi. Mesut, Almanya'nın Belçika'yı 3-1 yendiği maçtan sonra Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Azerbaycan karşısında maçı 1-0 önde bitirmesine sevindiğini, Türk Milli Takımı'nda arkadaşları bulunduğunu, Almanya'da da çok sayıda arkadaşının Türkiye'yi desteklediğini belirterek, ''Umarım Türkiye de Avrupa Şampiyonası’na katılır'' dedi. Mutlaka son maçı kazanmak istediklerini ve bunu başardıklarını ifade eden Mesut, karşılaşmayı da hak ederek kazandıklarını kaydetti. Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, kötü bir performansla yarışmayı etkilediklerini söyletmek istemediklerini belirterek, ''Biz maçı Türkler için değil kendimiz için kazanmak istedik'' dedi.

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