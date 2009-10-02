Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'a yapılan ayakkabı protestosuna atıfta bulunarak, "Umarım kimse bana ayakkabı fırlatmaz" dedi. CNN Türk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Birand'ın sorularını yanıtlayan Zoellick, "İşlerini kaybedenler yeni iş bulmadıkça ekonomik kriz bitti diyemeyiz" dedi.

Zoellick, hükümetin küresel ekonomik kriz sürecinde iyi hareket ettiğini belirtti.

Türk devletini desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Zoellick, "Krizden nasıl çıkılacak buna bakmak lazım. İstihdam piyasasını desteklemek lazım. İnsanlar işlerini kaybediyorlar. Krizin oluşmasına Türkiye neden olmadı ama etkilendi. Yapısal reformlara devam edilmeli" diye konuştu.

Zoellick, ekonomide toparlanmanın zaman alacağını belirterek, "İnsanların acı duyduğunu biliyoruz. Ancak rehavete kapılmamak gerek" dedi.

Türkiye'nin 2010 yılında büyümeyi göreceğini ifade eden Zoellick, "Yavaşlamalar, inişler çıkışlar olabilir. Bu anlardan yararlanmak gerekir" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Orta Vadeli Programı da değerlendiren Zoellick, programdaki büyüme tahmininin oldukça makul olduğunu söyledi.

Zoellick, "Oldukça pratik aynı zamanda. Ortam hala belirsiz, esnek olmanız lazım. Ama yine de bunun takip edilmesi lazım. Türkiye ile çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'den memmunuz" diye konuştu.

IMF'deki reformlara da değinen Zoellick, "Biz de aslında uzun zamandır değişiyoruz. Oy hakkı açısından değişiklikler oluyor. Kadınların sayısını artırmayı amaçlıyoruz" dedi.