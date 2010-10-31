T24 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Taksim'deki bombalı saldırıyla ilgili olarak, ''Türkiye'nin herhangi bir yerindeki acı olay hepimizi üzüyor. Yaralı arkadaşlarımıza en kısa zamanda sağlık diliyorum. Umarım çabuk unuturuz ve arkası gelmez'' dedi.



AK Parti İzmir İl Başkanlığının Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Cumhuriyet Konseri'ni izlemek için kente gelen Bakan Günay, Adnan Menderes Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. İzmir'e her fırsatta gelmeye çalıştığını, kenti kültür, turizm, sanat, siyaset açısından önemsediğini belirten Günay, kentte fikir birliği olması halinde yapılacak işten sonuç alınabileceğini söyledi. İmkan olduğu ölçüde herkesin toplantısına katılmaya çalıştığını bildiren Günay, ''Turizm Zirvesi'ne katılım olursa gelirim, olmazsa gelmem gibi bir değerlendirmem olmadı. Sadece aranızda işbirliği olsun yol alalım diye bir uyarıda bulundum. Umarım geleceğim. Başka bir yerde programım olmazsa'' diye konuştu.





AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ



Kültür ve Turizm Bakanı Günay, bir gazetecinin, İzmir'in Avrupa kültür başkenti olup olamayacağı yönündeki sorusu üzerine, kentin şu anda Expo adaylığının olduğunu, bu adaylığı desteklediklerini belirterek, şöyle devam etti: ''İzmir Avrupa kültür başkenti olabilir. Ama sanıyorum Avrupa kültür başkenti sıfatını bir ülkeye birkaç yıl arayla hemen vermezler. Biraz zaman geçmesi lazım. İzmir'in Avrupa kültür başkenti olma yönünde girişimde bulunulursa bunu da desteklerim. İzmir tarihi güzellikleri, ekonomik gelişmişliği açısından önemli merkezlerden biri. Bütün birimleriyle halkın seçtiği insanlarla kamu yöneticileri, sivil toplum örgütleriyle İzmir halkı gayret gösterirse biz hükümet olarak bölgeyi ileriye taşıyacak girişimleri destekleriz.''





FAZIL SAY



Bakan Ertuğrul Günay, AK Parti'nin düzenlediği konsere Fazıl Say'ın davet edilmesine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: ''Biz sanatçılar arasında ayrım yapmayız. Siyasi ayrım yapmayız. Sanatçılar zaman zaman siyasilere karşı kırıcı dil kullanır, ama biz onların sanatçılığını ayrı bir yere koyarız. Arkadaşlar sanıyorum, 'Öyle bile olsa biz dinleriz' çerçevesinde söylediler galiba. Yoksa böyle bir davet olmadı zaten. Bugün bizim orkestramız bir konser verecek. Geçen yıl, onların Menderes ilçesinin bir köyünde konserini izlemiştim ve gördüğüm en güzel konserlerden biriydi. Çünkü halk coşkuyla katılmıştı. Kültürden, sanattan anladığımız da bu zaten. Tuzu kuruların, sadece kendi aralarında çalıp söylediği eğlenmesi değil, halkın anlaması, sevmesi, birlikte yaşaması ve coşması. Toplam yaşam kalitesinin yukarıya doğru yükselmesine beraberce katkı yapılması. O açıdan arkadaşlarımızı kutluyorum. Cumhuriyeti böyle coşkulu biçimde büyük bir salonda, bir masa üzerinde, bir küçük balo salonunda değil, bin kişinin katılacağı etkinlikle kutlamayı amaçlamışlar. Umarım güzel bir gece olmuştur.''





'SANATÇILAR ARASINDA AYRIM YAPMIYORUZ'



Bakan Günay, Fazıl Say'ın Kültür ve Turizm Bakanlığının etkinliklerine çağrılıp çağrılmadığı yönündeki soruyu da şöyle yanıtladı: ''Daha önce bir etkinliğe ben dahil ettim zaten. Uluslararası bir etkinliğe götürdüm arkadaşımızı. Bizim tabi değerlendirmemiz gereken çok sayıda eser ve sanatçı var. Arkadaşımız da zaten yeteri kadar uluslararası ortamda konserler verme ve sesini duyurma şansına sahip. Bize talep gelirse değerlendirmeye çalışırız. Sanatçılar arasında herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Sanatçılar zaman zaman bizi kıran inciten şeyler söylüyorlar. O da onların takdir edeceği bir şeydir.'' Daha sonra konserin verileceği Atatürk Kültür Merkezi önüne geçen Bakan Günay, burada da gazetecilerin sorularını yanıtladı.





İSTANBUL'DAKİ PATLAMA



İzmir'in, sağlık, alışveriş, kruvaziyer, kültür ve daha birçok turizm potansiyeline sahip olduğunu, kentteki yatak sayısının Alanya'nın yarısı kadar olmadığını belirten Bakan Günay, İzmirliler'in bunu düşünmesi ve işbirliği yapması gerektiğini vurguladı. Mega Müze ile ilgili yer tespiti konusunda belediyeyle anlaştıklarını ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Günay, belediyenin kendilerine arazinin hazır olduğunu bildirmesi halinde projeye başlayacaklarını kaydetti. İstanbul'da bugün meydana gelen patlama ve bu patlamanın İstanbul turizmine olası bir zararı ile ilgili soru üzerine Bakan Günay, ''Türkiye'nin herhangi bir yerindeki acı olay hepimizi üzüyor. Yaralı arkadaşlarımıza en kısa zamanda sağlık diliyorum. Umarım çabuk unuturuz ve arkası gelmez'' diye konuştu. Bakan Günay, daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Hanri Benazus-Ahmet Gürel ''Atatürk Aramızda'' fotoğraf sergisini gezip, AK Parti İzmir İl Başkanlığının düzenlediği konseri izledi.





