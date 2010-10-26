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Kültür-Sanat

UM:AG'dan Sivas katliamı kitabı

26 Ekim 2010 03:00

T24 - Orhan Tüleylioğlu'nun, "Yüreklerimiz Hâlâ Yangın Yeri, Sivas 2 Temmuz 1993" isimli kitabı UM:AG Yayınları'ndan (Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'ndan) çıktı.

Kitapta yer alan bir bölüm şöyle;

Aslında “hiç bir şey birdenbire olmadı.”
Madımak Oteli’nin içindekilerle birlikte yakılması “organize” bir hareketti; önceden planlanmış ve hazırlıkları yapılmıştı.
Otelde sıkışıp kalan insanlar “Bizi kurtarın” diye feryat ederken oteli ateşe veren güruh, keyif içinde alevlerin yükselmesini seyrediyordu.
Bazıları, “İşte cehennem ateşi. Kâfirler yanıyor. İtfaiye arabalarını sokmayın” diye bağırıyordu.
Sanıklar için DGM’nin gerekçeli kararında şunlar söyleniyordu: “Sanıklar, yanan kişilerin ölüm çığlıkları karşısında kıllarını bile kıpırdatmamış, ölmelerini şeriat yanlısı sloganlar atarak zevkle izlemişlerdir.”
Her şey, polislerin, askerlerin, devletin ve tüm dünyanın gözleri önünde olup bitti. Korkunç olay tarihimize koca bir leke olarak geçti. Madımak’tan yükselen duman bütün ülkeyi sardı… Soluksuz bıraktı…
Olayın karanlık yönleri tümüyle aydınlatılamadı…


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