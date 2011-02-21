um:ag yazma seminerleri başlıyor

T24 - Uğur Mumcu: Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın (um:ag) düzenlediği yazma seminerleri 10 Mart'ta Kadir Has Üniversitesi'nde başlıyor.



Seminerlere yazmaya meraklı, içerik, biçim, dil, felsefe vepsikolojik boyutlarıyla irdeleyebilecek ortaöğrenimini tamamlayan 18 yaş üstü herkes katılabilecek. 10 Mart 12 Nisan arasında düzenlenecek seminerler toplam 25 saat sürecek.





um:ag tarafından hazırlanan başvuru şartları ve başvuru klavuzu şöyle:





Yazma seminerin ana çerçevesini, küreselleşmeye, insanı dışlayan edebiyat anlayışına, yeni dünya düzeninin dayattığı yabancılaşmaya karşı duran bir bakış açısı oluşturacaktır. Başlıca amaç, katılımcıların yaratma cesareti edinmelerini sağlamak, yaratma sürecini irdelemek, yazma serüvenini, içerik, biçim, dil, felsefe, psikoloji boyutlarıyla incelemektir. Uygulama çalışmaları ile yazılı anlatımı geliştirmek hedeflenirken, edebiyatseverlere edebi metinler üzerinde tartışma olanağı sunulacaktır. Katılımcılar, düşüncelerini doğru ve etkileyici bir dille yazıya dökmenin yollarını öğrenirken uygulamalı çalışmalarla kendilerini geliştirebilecektir. Seminerler, yazmaya yeni başlayanlardan bu yolda ilerlediğini düşünenlere kadar, konuya ilgi duyan herkese açıktır.



Mehmet EROĞLU / Yaratma Cesareti, Kurgu, Anlatım Geliştirme ve Metin Uygulamaları

Seminerin bu bölümünde konu başlıklarını, “Yaratma Cesareti”, “Nasıl Okumalıyız?”, “Neden ve Nasıl Yazarız?” oluşturacaktır. Öykü Yazma ve Değerlendirme Unsurları; kurgu, dramatizasyon ve karakter üzerinde durulucak, katılımcılar tarafından yazılan öyküler bu veriler doğrultusunda değerlendirilip, yazılanlar üzerinde tartışılacaktır. Hayatımızı şekillendiren ölüm, aşk ve cinsellik temaları ele alınacak ve katılımcı metinlerinde bu konular işlenecektir. Yazmanın anahtar öğeleri Anlatım Geliştirme, Betimleme, İmge, Diyalog ve Üslûp detaylı bir şekilde anlatılacaktır.



Cemil KAVUKÇU / Öykü Denemeleri ve Uygulamaları

“Öyküde Zaman ve Mekân”, “Öykü Dilinin Oluşması”, “Öyküde Ayrıntı Seçimi”, “Kurgu” başlıkları altında gerçekleştirilecek olan bu bölümde katılımcılarla birlikte öykü çözümlemeleri yapılacaktır. Yaratma Süreçleri ve Uygulamalar üzerinde durulurken katılımcıların öyküleri eğitmenimiz tarafından değerlendirilecektir.







Prof. Dr. Kurtuluş DİNÇER / Felsefi Açıdan Yaratıcı Yazarlık

Düşünmek ve yazmanın birbirinden ayrı tutulamayacağı göz önünde bulundurulduğunda bu konunun önemi anlaşılmaktadır. Bu kapsamda “Yazanlara Felsefenin Çağrısı” , “Yazma-Düşünme-Duyma”, “Yazma ve Bileşenleri”, “Anlama-Okuma-Eleştirme”, “Yazma ve Yaşamak” konuları altında yazmanın felsefi yönüne yoğunlaşılacaktır.



Kimler Katılabilir?

Düşüncelerinizi doğru ve etkileyici bir dille yazıya dökebilmenin yollarını öğrenebileceğiniz ve uygulamalı çalışmalarla bilgi edinebileceğiniz bu seminerler ortaöğrenimi tamamlayan ve 18 yaşını dolduran herkese açıktır.



Ders Programı:

1. Dönem 1.Grup İstanbul Programı ( 10 Mart – 12 Nisan)





Toplam Ders Saati: 25 saat

Katılım Ücreti:

Yazma Semineri ücreti (Toplam 25 saat) 900 TL + KDV (%8) olarak saptanmıştır.

Anlaşmalı kredi kartlarına taksit seçeneği bulunmaktadır.



Ödemeler:

Hesap Adı: Kadir Has Üniversitesi,

Banka: Garanti Bankası,

Şube: Balat Şubesi (Şube Kodu 020)

Hesap No: 6299718

IBAN: TR10 0006 2000 0200 0006 2997 18

Ödemeler programın başlama tarihinden bir önceki Cuma günü yapılmalıdır. Ödeme makbuzları ilk derse gelindiğinde ibraz edilmelidir.



Yer:

Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Caddesi, Cibali / İstanbul 34 083

Tel: 0212 533 57 65 / 12 18 Fax: 0212 533 65 15

e-posta: khas-yasam@khas.edu.tr



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