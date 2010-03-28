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Uma Thurman'ın bir izleyicisi var!

Uma Thurman'ın yeni filmi 'Meotherhood'u (Annelik) Londra'da bir günde sadece bir kişi seyretti.

28 Mart 2010 02:00

T24- Uma Thurman'ın yeni filmi 'Meotherhood'u (Annelik) Londra'da bir günde sadece bir kişi seyretti.

Telegraph’ın haberine göre, Uma Thurman’ın baş rolü üstlendiği film, Mart’ın ilk haftası Londra’da gösterime girdi ve ilk hafta sonu yaklaşık on izleyici çekerek 88 Sterlin hasılat elde etti. İlk pazar günü ise Motherhood’un geliri ‘dokuz’ sterlinde kaldı, çünkü filmi izlemeye sadece bir kişi geldi. Dağıtımcı firma filmi ilk hafta Londra’nın merkezindeki tek sinemada gösterime sokup, merakı artırmak istemiş, ama anlaşılan kimse merak etmemiş... Diğer rollerde Jodie Foster ve Minnie Driver gibi başka oyuncuların da rol aldığı filmin yakında DVD’si de çıkacak.

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