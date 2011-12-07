Ulusoyların içinde bulunduğu asansör 3. kattan zemine çakıldı

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Saffet Ulusoy ameliyattan çıktı



Olay, Topkapı'daki Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Binası'nda meydana geldi. Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy ve oğlu, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay'ı ziyarete gitti. Ziyaret sonrası Atalay konuklarını uğurlamak için, Özel Kalem Müdürü ile birlikte 5 kişi asansöre bindiler. Arızalanan asansör 3. kattan beton zemine çakıldı. Asansörde bulunanlar hemen ambulanslarla çevre hastanelerine kaldırıldı.Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız Saffet Ulusoy şunları söyledi: "Asansör düştü. Benim bacaklarım kırıldı. Ameliyat oldum. Babamda pek önemli bir şey yok."Asönsörden düşerek yaralanan Galatasaray Genel Kurul Üyesi ve Futbol Federasyonu Eski Başkanı Haluk Ulusoy'un oğlu Saffet Ulusoy'un ayak parmaklarından bir dizi operasyon geçirdiği ve normal odada istirahate çekildiği bildirildi.