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Yaşam

Ulusoyların içinde bulunduğu asansör 3. kattan zemine çakıldı

Basın İlan Kurumu'nu ziyarete gelen Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy...

07 Aralık 2011 02:00

T24 - Basın İlan Kurumu'nu ziyarete gelen Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy ve oğlu Saffet Ulusoy ile Basın İlan Kurumu Genel Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın içinde bulunduğu asansör 3.kattan aşağı düştü. Asansörde bulunanlar hemen ambulanslarla çevre hastanelerine kaldırıldı. Saffet Ulusoy'un bacaklarının, Mehmet Atalay'ın ise ayak parmaklarının kırık olduğu öğrenildi. 



Olay, Topkapı'daki Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Binası'nda meydana geldi. Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy ve oğlu, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay'ı ziyarete gitti. Ziyaret sonrası Atalay konuklarını uğurlamak için, Özel Kalem Müdürü ile birlikte 5 kişi asansöre bindiler. Arızalanan asansör 3. kattan beton zemine çakıldı. Asansörde bulunanlar hemen ambulanslarla çevre hastanelerine kaldırıldı.

Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız Saffet Ulusoy şunları söyledi: "Asansör düştü. Benim bacaklarım kırıldı. Ameliyat oldum. Babamda pek önemli bir şey yok."


Saffet Ulusoy ameliyattan çıktı

Asönsörden düşerek yaralanan Galatasaray Genel Kurul Üyesi ve Futbol Federasyonu Eski Başkanı Haluk Ulusoy'un oğlu Saffet Ulusoy'un ayak parmaklarından bir dizi operasyon geçirdiği ve normal odada istirahate çekildiği bildirildi.

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