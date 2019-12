Ulusoy’da üçün biri, teselliyi yabancıda buldu

Ulusoy Holding'in ekim ayında üçe bölünmesinin ardından Yılmaz Ulusoy Holding'i kuran Yılmaz Ulusoy ile Ulusoy Uluslararası Yatırım Holding'i kuran Alican Ulusoy yeni projelerinde yabancı firmalarla ortaklık kurdu.



Referans gazetesinde yer alan bir habere göre, aile bireyleri arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle üçe bölünen Ulusoy Holding'in yeni patronları ayrılığın ardından çareyi "yabancı ortak"lara sarılmakta buldu.



Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy'un temellerini attığı, üç kuşak boyunca oğulları ve yeğenleri tarafından idare edilen Ulusoy Holding, geçen Ekim ayında 3'e bölündü. Taşımacılıktan turizme, inşaattan otomotive birçok sektörde faaliyet gösteren holding, Saffet ve Yılmaz Ulusoy kardeşler ile yeğenleri Alican Ulusoy arasında paylaşıldı. Ayrılığın nedeni "kurumsallaşamama sıkıntısı" olarak duyuruldu. Üçüncü kuşak Ulusoylar, büyümek ve gelişmek için profesyonelliğe ağırlık verilmesi gerektiğinde ısrar ederken, Ulusoy markasını yaratan ve bugünlere getiren isimler, "Hayır, öncelikle akrabalarımızı kollamalıyız" diyordu. Kuşaklar arasındaki bakış farklılığı, UN Ro-Ro'nun satış sürecinde iyice su yüzüne çıktı. Sonunda 80 yıllık Ulusoy Şirketler Topluluğu, çağın gereklerine uygun yönetilmediği için dağılma kararı aldı.



Krizden çıkış yabancı ile oldu



Küresel krizin tam ortasında verilen bu karar, hem holding bünyesinde hem de kamuoyunda şaşkınlık yarattı. İşin daha da ilginci, bundan böyle bir arada olmanın kendilerine zarar vereceğine karar veren Ulusoylar, ayrılığın ardından çareyi "yabancı ortak"lara sarılmakta buldu. Yılmaz Ulusoy Holding'i kurarak enerji sektörüne yoğunlaşma kararı veren Yılmaz Ulusoy, adını henüz açıklamadığı bir İngiliz şirketiyle işbirliğine gittiklerini açıkladı.

"4 yaşından beri iş hayatının içindeyim" diyen 31 yaşındaki yeğen Alican Ulusoy ise, iş dünyasının en genç patronlarından biri oldu. Kurduğu Ulusoy Uluslararası Yatırım Holding ile lojistik sektörüne odaklanan Alican Ulusoy, Belçika merkezli lojistik firması Ziegler ile ortaklık kararı aldı.



Saffet Ulusoy suskunluğunu koruyor



Ulusoy ailesinin büyüğü, taşımacılık sektörünün duayeni Saffet Ulusoy ise, sağlık sorunları nedeniyle işlerinin büyük bir kısmını oğlu Haluk Ulusoy'a devretti. Faaliyetlerini büyük oranda Ulusoy adının markalaşmasını sağlayan yolcu taşımacılığı alanında yürütmeyi planlayan Haluk Ulusoy, şimdilik geleceğe ilişkin planlarını açıklamaktan kaçınıyor.



50 yıllık tecrübeden sonra Don Kişot'luk yapmam



"Kriz var diye durmadık ama yavaşladık"... Yılmaz Ulusoy, kurduğu 15 şirketli holdingin önümüzdeki dönem yatırımlarından bahsederken, söze bu cümleyle başlıyor. Yaklaşık bir ay önce 100 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıklayan Ulusoy, krizin kendini iyiden iyiye göstermesi ile daha "temkinli" bir yatırım planı yapmaya karar vermiş. Ulusoy, "Şimdi yapacağımız yatırımı 2 yıl sonraya, 2 yıl sonra yapmayı planladığımız yatırımı 4 yıl sonraya bıraktık. Yere sağlam basacağız. 50 yıllık tecrübeden sonra, kriz döneminde Don Kişot'luk yapmam" diyor. Holdingin ana faaliyet alanları turizm, inşaat ve denizcilik olsa da, Yılmaz Ulusoy önümüzdeki dönemde enerji sektörüne hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Bu amaçla şimdilik adını sır gibi sakladığı dev bir İngiliz şirket ile ortaklık görüşmelerinin de devam ettiğini vurgulayan Ulusoy, "Enerji projelerimiz kriz döneminde öncelikli. Çünkü dünyada da Türkiye'de de ciddi bir enerji sıkıntısı var. İlk etapta güneş enerjisi yatırımları ile başlayacağız. 2010'a kadar pervanelerin dönmesini istiyoruz" diye konuşuyor.



Merter'de 850 yataklı otel



Holding, turizm alanında da iddialı projelere imza atmaya hazırlanıyor. Merter'de 850 yataklı bir otel inşa etmek için çalışmalara başlayan Ulusoy, "Merter'deki otele ilişkin bürokratik işlemleri 7-8 ay içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Ama otelin faaliyete geçmesi 3 yılı bulur. Bu devirde her şeyi tek başına yapamazsın. Biz de hem inşaat sürecinde hem de otelin işletmesinde yabancı bir ortakla çalışmayı düşünüyoruz" diyor. Yılmaz Ulusoy, kurduğu holdingte kendi çocuklarına da önemli görevler veriyor. Büyük kızı Pınar Ulusoy Şenol turizm ve otelcilik, ortanca çocuğu Pelin Ulusoy Tepret inşaat ve gayrimenkul ile, en küçük çocuğu Mehmet Yılmaz Ulusoy ise enerji ve holding faaliyetlerinden sorumlu.



Türkiye'nin yükünü taşımaya talibim



Saffet ve Yılmaz Ulusoy'un kardeşi olan ve 1989 yılında vefat eden Cemal Ulusoy'un oğlu olan Alican Ulusoy, ayrılık sürecine ilişkin şunları söylüyor: "Ailemizde yaklaşık 150 kişi var. Aile kalabalık olunca, aile bireyleri şirketlerde daha çok yer almak istiyor. Oysa kurumsal bir yapı kurabilmek için profesyonel çalışanlara ihtiyacımız var. Bir aile şirketi olduğumuz için zaman zaman profesyonel değil, duygusal kararlar aldık. Amcam Saffet Bey, bu süreçte duygusal davranmış olabilir. Aile büyüğümüzdür, bir şey diyemem. En sonunda da bir aile toplantısı yaparak, herkesin ortak görüşüyle işleri ayırma kararı aldık."



Belçikalı şirketle ortak oldu



Ulusoy Topluluğu'nun lojistik sektöründe faaliyet gösteren 10 şirketini "Ulusoy Uluslararası Yatırım Holding" bünyesinde birleştiren ailenin en genç üyesi Alican Ulusoy, ailede üçüncü kuşak bir yönetici olarak değişimin de sembolü haline geldi. Kurduğu holdingte 3 ay gibi bir kısa sürede yüzde 20 büyüme kaydeden Ulusoy, "Kara, deniz ve havada Türkiye'nin yükünü taşımaya talibiz" diyor. Amcası Yılmaz Ulusoy gibi küresel kriz sorununu "yabancı ortak" ile aşmaya çalışacak olan Alican Ulusoy, gençliğin dinamizmini sonuna kadar kullanmaya kararlı. Avrupa'nın sayılı lojistik firmalarından Belçika merkezli Ziegler ile ortaklık yaptıklarını dile getiren Ulusoy, şunları söylüyor: "Ziegler'in 2 milyar euroyu aşan bir cirosu ve 1 milyon metrekarelik depo alanı var. Kurduğumuz ortaklıkla biz de artık uluslararası boyutu olan bir holding haline geldik. 15 Ekim sonrası benim devraldığım 10 şirketteki çalışan sayımız 400'dü. Şu an ise bu sayı 500. Global krizin en ağır hissedildiği bir dönemde 100 kişiye yeni istihdam sağlamış olmak gurur verici. En önemlisi ise bu büyümeyi devam ettirecek olmamız. 2009'da 250 kişiye daha yeni istihdam yaratacağız. 3 yıl içinde yüzde 100 büyümeyi hedefliyoruz."



31 yaşındaki çiçeği burnunda patron, son TÜSİAD Genel Kurulu'nda "yedek üyeliğe" seçildi. Aynı zamanda Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Ulusoy, "Önümüzdeki dönemde bu tür dernek faaliyetlerine daha fazla ağırlık vereceğim" diyor.



Şirketin temeli basit bir salla atıldı



Yıl 1925... Çetin Karadeniz coğrafyasının en zorlu bölgelerinden biri olan Of ile Çaykara sınırındaki Solaklı Deresi, aşırı yağışlar nedeniyle taştı. İki belde halkı arasındaki tüm iletişim koptu. Genç bir girişimci, iki beldeyi tekrar birleştirmek için, kendi imkânları ile basit bir sal yaptı. Salı kullanmaya başlayan köylüler, taşan derenin kestiği gündelik hayatın ritmine yeniden kavuştu. Bir tek sal ile iş hayatına atılan genç adam, kısa sürede ailesinin de desteği ile serpildi, gelişti. Bu genç adamın ismi Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy'du. Yük ve yolcu taşımacılığı yapmak için kuracağı şirketin adı ise, Türkiye'de herkes tarafından bilinen bir markaya dönüştü: Ulusoy...



Saffet Ulusoy'un şirketleri



Ulusoy Seyahat Nakliyat

Ulusoy Sigorta

Ulusoy Otomotiv



Yılmaz Ulusoy'un şirketleri



Yılmaz Ulusoy Turizm Taşımacılık

Ulusoy Turizm Seyahat

Ulusoy Travel Center, Ulusoy Aspendos Otel

Ulusoy Turızm İşletmeleri

Ulusoy Kemer Holiday Club

Antalya Enternasyonel Turizm İşletmeleri

Ulusoy Tekstil

Ulusoy İnşaat

Ne-Art Tekstil Dekorasyon Ticaret

PMP Dekorasyon İnşaat Danışmanlık

PMP Basım Yayın ve Matbaa

PMP Gemicilik

PMP Deniz İşletmeciliği

PMP Denizcilik

PMP Enerji Elektrik Üretim

PMP Sigorta Acenteliği



Alican Ulusoy'un şirketleri



Ulusoy Seyahat Nakliyat Ticaret

Ulusoy Logistics

Ulusoy Denizcilik

Ulusoy UK Express

Ulusoy Uluslar arası Nakliyat

Ulusoy Depolama