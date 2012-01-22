T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ulusoy: ''İnsanlar ya sevinçten ya dertten tatile çıkar'' MUĞLA (A.A)

22 Ocak 2012 16:22

-Ulusoy: ''İnsanlar ya sevinçten ya dertten tatile çıkar'' MUĞLA (A.A) - 22.01.2012 - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, ''İnsanlar ya sevinçten ya dertten tatile çıkar. Onun için Avrupa'daki krizin bizi fazla etkileyeceğini sanmıyorum'' dedi. Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Armutalan beldesinde TÜRSAB tarafından yaptırılacak kongre ve kültür merkezinin temeli törenle atıldı. Törende konuşan Muğla Valisi Fatih Şahin, bütün sektörlerde görev yapanların donanımlarını artırması gerektiğini söyledi.Vali Şahin ve Ulusoy'un birlikte butona basmasıyla inşaata ilk harç döküldü. Tören sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başaran Ulusoy, Türkiye'ye daha fazla turist gelmesi için çalıştıklarını, dünyanın en iyi tesisleri ve hizmetinin Türkiye'de olduğunu kaydetti. Yeni yasa tasarısında kaçak seyahat acentesi açmanın suç olmaktan çıkarılıp ''kabahat'' kapsamına alındığının hatırlatılması üzerine Ulusoy, bu öneriyi TÜRSAB olarak kendilerinin yaptığını bildirdi. Ulusoy, bu sayede kaçak acentelerin hızlı şekilde cezalandırılabileceğini ifade etti. Avrupa'daki ekonomik krizin Türk turizmine etkisine yönelik soru üzerine Ulusoy, ''İnsanlar ya sevinçten ya dertten tatile çıkar. Onun için Avrupa'daki krizin bizi fazla etkileyeceğini sanmıyorum'' dedi. Turizmin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığına işaret eden Ulusoy, kültür, sergi ve sanatsal alanlara ihtiyaç olduğunu kaydetti. Yaklaşık 3,5 milyon liraya mal olması beklenen kongre ve kültür merkezinde, 650 kişilik konferans salonu, 250 metrekare antre, dükkanlar, kütüphane, TÜRSAB çalışma ofisi, kafeterya ve çok amaçlı bir salonun bulunacağı öğrenildi. Bin 544 metrekare genişliğindeki merkezin bir yıl içinde tamamlanacağı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24