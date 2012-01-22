-Ulusoy: ''İnsanlar ya sevinçten ya dertten tatile çıkar'' MUĞLA (A.A) - 22.01.2012 - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, ''İnsanlar ya sevinçten ya dertten tatile çıkar. Onun için Avrupa'daki krizin bizi fazla etkileyeceğini sanmıyorum'' dedi. Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Armutalan beldesinde TÜRSAB tarafından yaptırılacak kongre ve kültür merkezinin temeli törenle atıldı. Törende konuşan Muğla Valisi Fatih Şahin, bütün sektörlerde görev yapanların donanımlarını artırması gerektiğini söyledi.Vali Şahin ve Ulusoy'un birlikte butona basmasıyla inşaata ilk harç döküldü. Tören sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başaran Ulusoy, Türkiye'ye daha fazla turist gelmesi için çalıştıklarını, dünyanın en iyi tesisleri ve hizmetinin Türkiye'de olduğunu kaydetti. Yeni yasa tasarısında kaçak seyahat acentesi açmanın suç olmaktan çıkarılıp ''kabahat'' kapsamına alındığının hatırlatılması üzerine Ulusoy, bu öneriyi TÜRSAB olarak kendilerinin yaptığını bildirdi. Ulusoy, bu sayede kaçak acentelerin hızlı şekilde cezalandırılabileceğini ifade etti. Avrupa'daki ekonomik krizin Türk turizmine etkisine yönelik soru üzerine Ulusoy, ''İnsanlar ya sevinçten ya dertten tatile çıkar. Onun için Avrupa'daki krizin bizi fazla etkileyeceğini sanmıyorum'' dedi. Turizmin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığına işaret eden Ulusoy, kültür, sergi ve sanatsal alanlara ihtiyaç olduğunu kaydetti. Yaklaşık 3,5 milyon liraya mal olması beklenen kongre ve kültür merkezinde, 650 kişilik konferans salonu, 250 metrekare antre, dükkanlar, kütüphane, TÜRSAB çalışma ofisi, kafeterya ve çok amaçlı bir salonun bulunacağı öğrenildi. Bin 544 metrekare genişliğindeki merkezin bir yıl içinde tamamlanacağı bildirildi.