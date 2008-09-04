Ulusoy için suç duyurusu

TFF, eski başkan Haluk Ulusoy'u mahkemeye verdi. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, geçen sezon Trabzonspor ile Beşiktaş takımları arasında oynanan müsabakada ortaya çıkan yaş ihlaliyle ilgili başlattığı inceleme sonunda, dönemin federasyon başkanı Haluk Ulusoy ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Görevin gereklerini yapmakta ihmal ve gecikme gösterdikleri" kanaatine vararak, cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunma kararı aldı.



Hatırlanacağı gibi Sivasspor, 20 Ekim 2007'de Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta Beşiktaş'ın, müsabaka isim listesinde bulundurması zorunlu olan futbolcuları bulundurmadığını ve bu nedenle hükmen yenik sayılması gerektiğini, bunların yapılmamış olması nedeniyle de kendilerinin Süper Lig'de 3. olamadıklarını iddia ederek, uğradıkları zararın giderilmesi amacıyla Futbol Federasyonu'na başvurmuştu. Federasyon ise itirazların, zamanında yapılmamış olması nedeniyle Sivasspor'un başvurusunu reddetmiş, ancak konuyla ilgili inceleme yapılacağını duyurmuştu.



Bu arada dünkü toplantıda Süper Lig naklen yayın gelirlerinin dağıtım kriterleri de belirlendi. 2008-09 sezonundan itibaren uygulanmak üzere belirlenen kriterlere göre, naklen yayın gelirlerinin yüzde 11'inin, ligde şampiyon olan takımlara, şampiyonluk sayılarına göre, yüzde 35'inin 18 kulübe eşit olarak, yüzde 45'inin puan performansına bağlı olarak, yüzde 9'unun da ligi ilk 6 sırada bitirecek takımlara, sezon sonu ödülü olarak dağıtılacağı bildirildi.



