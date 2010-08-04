-ULUSOY ADLİ TIPA SEVK EDİLDİ ANTALYA (A.A) - 04.08.2010 - Akdeniz Üniversitesinde yerleşkesinde iki yıl önce yaşanan olaylarla ilgili bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen ve Antalya'da ''devlet büyüklerine hakaret ve meskun mahalde silahla ateş ettiği'' iddiasıyla hakkında dava açılan Ömer Ulusoy'un yargılamasına devam edildi. Ulusoy, cezai ehliyetinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Mayıs ayında Bahçeli Mahallesi 145 Sokak'ta, eski arkadaşı olduğu öne sürülen bir kadının evinin önünde ruhsatsız bir tabancayla havaya ateş ettiği gerekçesiyle gözaltına alınırken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı devlet büyüklerine hakaret ederek, görevli polis memurlarına mukavemet gösterdiği iddiasıyla hakkında dava açılan ve olay sırasında alkollü olduğu tespit edilen Ulusoy'un yargılanmasına Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. ''Devlet büyüklerine hakaret, mütecaviz sarhoşluk, meskun mahalde silah kullanmak, ruhsatsız silah bulundurmak, görevli memura mukavemet'' suçlamalarıyla tutuklanan sanık Ömer Ulusoy ile arkadaşı tutuksuz sanık Atilla Savaş, ikinci duruşmaya da avukatlarıyla katıldı. Geçen duruşmada, ''Akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi'' amacıyla Akdeniz Üniversitesine sevk edilen Ömer Ulusoy'la ilgili AÜ Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığının mahkemeye gönderdiği yazı okundu. AÜ Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığının yazısında, sanık Ömer Ulusoy'a, kapalı bir psikiyatri kliniğinde müşahede altına alınarak rapor verilmesinin uygun olduğu bildirildi. Cumhuriyet Savcısı da, bu görüş doğrultusunda, sanığın işlediği iddia edilen fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derece azalıp azalmadığı konusunda cezai ehliyet raporunun alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesini talep etti. Savcı, sanığın tutukluluk halinin de sürdürülmesi isteminde bulundu. Duruşmada ifadesi alınan sanık Ömer Ulusoy, olay sırasında alkollü olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti. Ulusoy'un avukatı Ayhan Atasayar da müvekkili hakkında Manisa Ruh ve Akıl Hastalıkları Hastanesi'nden rapor aldırılmasını talep ederek, Ulusoy'un adli kontrol hükümleriyle tutuksuz yargılanmasını istedi. Duruşmada, Ömer Ulusoy'u gözaltına alan polisler ile olayın meydana geldiği mahalledeki görgü tanığı vatandaşların da tanık ifadeleri alındı. Tanık vatandaş, Ömer Ulusoy'un mahalledeki havaya 10 el ateş ettiğini söyledi. -GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK- Mahkeme Hakimi Melih Küçükarslan, ifadeler ve taleplerin dinlenmesinin ardından verdiği ara kararda, hakkındaki suçlamaların niteliği ve davada delillerin toplanmamış olması nedeniyle Ömer Ulusoy'un tutukluluğunun devamına hükmetti. Hakim Küçükarslan, Ömer ULusoy'un cezai ehliyetinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesine de sevk edilerek, üç hafta süreyle gözlem altına alınmasını kararlaştırdı. Küçükarslan, gerektiğinde gözlem süresinin 3 haftayı geçmemek üzere uzatılabileceğini de belirterek, tespite yönelik sanıkla ilgili hazırlanacak adli tıp kurumu raporunun mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Duruşma, Antalya E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Ömer Ulusoy'un, İstanbul'a sevki, hakkında yapılacak tespite yönelik rapor bekleme süreci ve bazı tanıkların dinlenmesi için ertelendi. Ömer Ulusoy, Akdeniz Üniversitesinde yerleşkesinde iki yıl önce yaşanan olaylarda öğrenci gruplarının üzerine ateş açtığı gerekçesiyle bir süre cezaevinde kaldıktan sonra temyiz süreci nedeniyle tahliye edilmişti.